MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı - 2020 MSÜ sınav sonucu sorgulama

7. Aday yerleştirme işlemleri süresince (21 Eylül-04 Ekim 2020) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırsının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (04 Ekim 2020 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.



8. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (05-09 Ekim 2020) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (09 Ekim 2020 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).