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Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 13:58 | 

MSÜ 2022 sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ başvuru ve sınav tarihi açıklandı

MSÜ sınavı için araştırmalar başladı. Milli Savunma Üniversitesi sınavı her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. 2022 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayımlandı. Bu takvim ile de tarihler belli oldu. MSÜ sınav ücreti de yayımlanacak olan kılavuzla belli olacak. Peki, MSÜ 2022 sınavı ne zaman yapılacak?

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MSÜ sınav ve başvuru tarihi için geri sayım başladı. MSÜ sınavı 2022 yılında mart ayında düzenlenecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına girmek isteyenlerin yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. MSÜ başvuruları ocak ayında başlayacak.
2MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ başvuruları 2022 yılında ocak ayında başlayacak. Başvurular 13 Ocak ve 9 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Geç başvurular ise 22 Şubat’ta alınacak.
3MSÜ SINAVI MART AYINDA

MSÜ SINAVI MART AYINDA

MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14’ünde erişime açılacak.
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