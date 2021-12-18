MSÜ 2022 ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları ne zaman? ÖSYM 2022 MSÜ takvimini açıkladı
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Söz konusu sınava katılım sağlayarak TSK'da bir kariyer hedefleyen yüz binlerce genç, hazırlıkları devam ederken sınav tarihine odaklandı. Peki, MSÜ 2022 ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi (2022 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular, Ocak ayında ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. İşte, 2022 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri...