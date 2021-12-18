Gündem Haber Giriş: 18 Aralık 2021 - 21:13 | 18 Aralık 2021 - 21:13

MSÜ 2022 ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları ne zaman? ÖSYM 2022 MSÜ takvimini açıkladı

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Söz konusu sınava katılım sağlayarak TSK'da bir kariyer hedefleyen yüz binlerce genç, hazırlıkları devam ederken sınav tarihine odaklandı. Peki, MSÜ 2022 ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları ne zaman?