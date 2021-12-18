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Haber Giriş: 18 Aralık 2021 - 21:13 | 

MSÜ 2022 ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları ne zaman? ÖSYM 2022 MSÜ takvimini açıkladı

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Söz konusu sınava katılım sağlayarak TSK'da bir kariyer hedefleyen yüz binlerce genç, hazırlıkları devam ederken sınav tarihine odaklandı. Peki, MSÜ 2022 ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları ne zaman?

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Milli Savunma Üniversitesi (2022 MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular, Ocak ayında ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. İşte, 2022 MSÜ sınav ve başvuru tarihleri...
2MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 13 Ocak ve 9 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Geç başvurular ise 22 Şubat’ta alınacak.
32022 MSÜ NE ZAMAN

2022 MSÜ NE ZAMAN?

MSÜ sınavı 27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise Nisan ayının 14’ünde erişime açılacak.
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