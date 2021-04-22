MSÜ tercih kılavuzu ile tercihler başlayacak: MSÜ tercihleri ne zaman nasıl yapılacak?
MSÜ tercihlerinin ne zaman başlayacağına yönelik sorular sonuç duyurusu ardından geldi. Tarih ve tercih sürecinin detayları için gözler MSÜ 2021 tercih kılavuzunda. MSÜ tercihlerinde taban puanlar belirleyici olacak. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ 2021 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır?
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2021-MSÜ sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi http://www.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı. Sınav sonrası başarılı olan adayların gözü MSÜ tercih döneminin yapılacağı tarihe çevrildi. Adaylar MSÜ tercihlerini www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden tamamlayacak. MSÜ tercih kılavuzunun önümüzdeki 15 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.
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TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).
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Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlıkve Sözel’den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90’ını almış olmak şartıylakendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendipuanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.
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HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.