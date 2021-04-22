MSÜ 2021 kaç kişi başvurdu ve sınava kaç kişi girdi?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına kaç kişi girdi sorusu, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce aday tarafından araştırılmaya başlandı. MSÜ başvuru ve sınava giren kişi sayısı bilgilerine erişerek aldıkları puan ve sıralamaya anlam kazandıracak olan öğrenciler, internet üzerinden detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, MSÜ 2021 kaç kişi başvurdu? İşte, MSÜ 2021 sınava kaç kişi girdi sorusunun cevabı
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MSÜ sınavına kaç kişi girdi ve kaç kişi başvurdu sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan öğrenciler, sonraki aşamaya yönelik hesaplamalarını gerçekleştirecek. Peki, MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu, sınava kaç kişi girdi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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ÖSYM tarafından bu yıl MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapılmazken, 400 bin civarında başvuru yapıldığı ve sınava katılan aday sayısının da 350-400 bin arası olduğu düşünülüyor.
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Resmi veriler, ÖSYM'nin sayısal bilgileri açıklamasıyla birlikte erişime açılacaktır.