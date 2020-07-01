MSÜ 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları için gözler ÖSYM'de!
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyenlerin katılım sağladığı 2020 MSÜ sınavı sonrası, sonuç tarihi gündeme geldi. ÖSYM tarafından organize edilen söz konusu sınavın sonuçları 2020 sınav takviminde yayınlandı. Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri bünyesinde öğrenci alacak olan MSÜ sınav sonuçları temmuz ayında duyurulacak. İşte, 2020 MSÜ sonuç tarihi.
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MSÜ sınav sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce adayım katılımı ile 14 Haziran'da gerçekleşen söz konusu sınavda MSÜ sonuçları ÖSYM'nin yaptığı son dakika duyurunun ardından erişime açılacak. ÖSYM sınav takvimine göre, MSÜ sonuçları 7 Temmuz tarihinde duyurulacak. İşte, ayrıntılar.
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MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınavın sonuç açıklama tarihi belli oldu.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2020 MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
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MSÜ PUAN HESAPLAMA
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
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- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
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- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.