MSÜ 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanır? Gözler MSÜ sınavı giriş belgesinde!
MSÜ sınav yerleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 14 Haziran’da saat 10:15’ta başlayacak. 135 dakika sürecek olan sınava girecek olan öğrenciler, sınav yerlerini giriş belgesi ile öğrenebilecekler. Adayların sınava girerken giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
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MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınav 14 Haziran’da gerçekleştirilecek. 10:15’te başlayacak olan MSÜ sınavı 135 dakika boyunca devam edecek. Adayların sınava girerken giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Henüz MSÜ sınav yerleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte MSÜ ile ilgili detaylar…
MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR? MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. Bu yıl sınav 14 Haziran'da yapılacak. Sınava yakın bir tarihte giriş belgesinin açıklanması bekleniliyor. Adaylar bu belge ile nerede sınava gireceklerini öğrenebilecekler. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır.
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MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA?
MSÜ 2020 yılında 14 Haziran’da yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.
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SONUÇLAR TEMMUZ AYINDA AÇIKLANACAK!
Sınav sonuçları 7 Temmuz’da açıklanacak. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz