MSÜ 2020 sınav yerleri ne zaman açıklanır? Gözler MSÜ sınavı giriş belgesinde!

MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınav 14 Haziran’da gerçekleştirilecek. 10:15’te başlayacak olan MSÜ sınavı 135 dakika boyunca devam edecek. Adayların sınava girerken giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Henüz MSÜ sınav yerleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İşte MSÜ ile ilgili detaylar…



MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. Bu yıl sınav 14 Haziran'da yapılacak. Sınava yakın bir tarihte giriş belgesinin açıklanması bekleniliyor. Adaylar bu belge ile nerede sınava gireceklerini öğrenebilecekler.

Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır.