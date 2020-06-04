MSÜ sınav yerleri açıklandı! MSÜ 2020 sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir?

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA? MSÜ 2020 yılında 14 Haziran’da yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.