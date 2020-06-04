MSÜ sınav yerleri açıklandı! MSÜ 2020 sınavı giriş yerleri nereden öğrenilir?
MSÜ sınav yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. 14 Haziran'da yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş yerleri bugün saat 16:00'dan itibaren erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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MSÜ sınav yerleri araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 16:00 itibari ile erişime açıldı. 14 Haziran'da yapılacak olan sınava başvuran adaylar, sınav yerlerini giriş belgelerine bakarak öğrenebilecekler. Sınav 10:15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek. İşte MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı...
MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MSÜ sınav yerleri son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır.
MSÜ 2020 yılında 14 Haziran’da yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. Harp Okulları için 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2020 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2019-YKS-TYT puanı 200 ve üzerinde olmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara yerleştirilmeyecektir.
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SONUÇLAR TEMMUZ AYINDA AÇIKLANACAK!
Sınav sonuçları 7 Temmuz’da açıklanacak. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz