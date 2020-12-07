MSI GG Immerse GH61 kulaklık incelemesi

Oyuncular için ürettiği çözümlerle tanınan MSI, bu kez yeni nesil oyuncu kulaklığı MSI GG Immerse GH61 ile kullanıcıların karşısına çıktı. Peki ürün, hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Yakından inceledik...
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İlk kez MSI'ın elinden çıkan bir kulaklığı yakından inceleme şansı buldum. Büyük kutusuyla dikkat çeken ürün, oyunculara yönelik geliştirilen bir kulaklık.
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Onkyo tarafından üretilen 40 mm'lik ses sürücülerine sahip olan olan ürün, ESS Sabre DAC ünitesine de kullanıyor. Bu da ses kalitesini artırıyor.
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Aslında bir oyuncu kulaklığı olsa da, bu kulaklıkla film izlerken ya da müzik dinlerken de verim alabiliyorsunuz. Özellikle kulaküstü kulaklık arayanların bu noktaya dikkat etmesinde fayda var.
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Kulaklığı bilgisayarınızda kullanmak için Nahimic for Headset yazılımını indirmeniz gerekiyor. Bu noktada kulaklıkla ilgili pek çok ince ayarı yapabiliyorsunuz. Yazılım, Windows 10 ile uyumlu çalışıyor.
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Yazılım üzerinden film, müzik, oyun gibi seçenekler karşınıza çıkıyor ve örneğin oyun seçtiğinizde oyundan daha fazla verim alabilmek için yazılım ses ayarlarını buna göre optimize ediyor. Siz de ince ayarlarla ayrıca uğraşmıyorsunuz.
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Kulaklığın kontrol butonları ise bu şekilde görünüyor. 3.5 mm kulaklık yuvası ile birlikte USB üzerinden de bilgisayarlara bağlanabilen ürün, ayrıca mobil cihazlara da bağlanabilme olanağı sunuyor.
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7.1 Surround desteğine de sahip olan ürün, siyah renkte geliyor ve farklı bir seçeneğiniz maalesef yok.
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300 gram ağırlığında olan ürün, her ne kadar ağır bir yapıda gibi görünse de kulaklığın tasarımından dolayı uzun süreli kullanımlarda ağrı yaptığına şahit olmadık.
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Bu arada ürünün kablosuz olmadığını da belirtelim.
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Teknik Özellikler
Kullanım Alanı: Gaming Bağlantı Tipi: Kablolu Kulaklık Tipi: Kulak Üstü Bağlantı Girişi: 3.5mm / USB Ses Kartı: Dahili Mikrofon Tipi: Sabit Kulaklık Aydınlatma: Yok Ses Çıkışı: 7.1 Surround Renk: Siyah Baglantı: Kablolu 2.0 USB / 3.5 mm Uyumluluk: Pc Kulaklık Frekans: 20Hz~40.000 Hz Mikrofon Frekans: 100 Hz~10.000 Hz
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Gelelim kulaklığın fiyatına... Türkiye'de de satışta olan MSI GG Immerse GH61, ortalama 1000 TL fiyat aralığında satılıyor.
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Özellikle 1000 TL seviyelerinde bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız ürün, seçeneklerinizin arasında olabilir.
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Ürün, kutusundan özel çantasıyla çıkıyor ve kulaklığı kullanmadığınız durumlarda bu çantada muhafaza edebilirsiniz.