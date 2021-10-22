MSB sözleşmeli er başvuru sonucu e Devlet sorgulama! MSB kara, deniz, hava sözleşmeli er sınav duyurusu!

7. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylardan;



a. Tek tercihi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa adam olan adaylardan yüzme testinde başarısız olanların adaylıkları sonlandırılacak,



b. Birden fazla tercih yapan ve tercihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa adam olan adaylardan yüzme testinde başarısız olan adayların Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa adam tercihi sonlandırılacak, diğer tercihlerindeki adaylıkları devam ettirilecek,



c. Birden fazla tercih yapan ve tercihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa adam olan adaylardan yüzme testine katılmak istemeyenler, istekleri halinde feragat dilekçesi verebilecekler, feragat dilekçesi veren adayların Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa adam tercihi sonlandırılacak, diğer tercihlerindeki adaylıkları devam ettirilecektir.



8. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.