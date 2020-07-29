MSB askerlik yerleri açıklandı mı? E-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı 2020!
MSB askerlik yerleri, vatani görevlerini icra etmek için askerlik şubeleri aracılığıyla başvurularını tamamlayan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, ağustos celbi ile askere gidecek ve vatani hizmetlerini yerine getirecek olan vatandaşların merakla araştırdığı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, E-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı ve MSB'nin yayımlamış olduğu askerlik yerleri bilgisi
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Askerlik yeri sorgulama ekranı, Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Müdürlüğü tarafından tamamlanan işlemlerin ardından E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Celp dönemleri gelen pek çok kişinin merakla araştırdığı askerlik yerleri, ağustos celbi ile askere gidecek kişileri yakından ilgilendiriyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, merak edilen o konunun detayları
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler, 1 Temmuz’a kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemini e devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamladılar.Seçim ve sınıflandırma sonuçları Ağustos ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak;
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Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 04-08 Ağustos 2020 Erbaş/Er (2nci Grup): 31 Ağustos-03 Eylül 2020 Erbaş/Er (3ncü Grup) : 26-30 Eylül 2020 Bedelli Er: 25-29 Ağustos 2020
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a. Sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet’ten “Kovid-19” anketinidolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “ Kovid-19 ” testleriniyaptıracaklar,
c. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleritedavileri süresince ertelenecek,
ç. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet’tenalabilecek,
d. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devletkurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb.faaliyetleri icra etmeyecekler,
e. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek vehaklarında bakaya işlemi yapılacaktır.
f. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en azaindirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlardışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.