MSB askerlik yerleri açıklandı mı? E-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı 2020!

Askerlik yeri sorgulama ekranı, Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Müdürlüğü tarafından tamamlanan işlemlerin ardından E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Celp dönemleri gelen pek çok kişinin merakla araştırdığı askerlik yerleri, ağustos celbi ile askere gidecek kişileri yakından ilgilendiriyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, merak edilen o konunun detayları



ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?



Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler, 1 Temmuz’a kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemini e devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamladılar.Seçim ve sınıflandırma sonuçları Ağustos ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak;