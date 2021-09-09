mRNA (Biontech) aşılarında 3. doz hatırlatma aşısına gerek var mı? İnaktif aşılar hangileri? Bakan Koca'dan son dakika açıklama

mRNA AŞISINDA HATIRLATMA DOZU OLACAK MI? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda rutin seyrin dışında saat 18:00'da gazetecilerin sorularını yanıtlayacağını açıkladı. Bakan Koca hatırlatma dozu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;



Biz öncelikle inaktif aşı olan sinovac aşı ile başlamış durumdaydık. Sinovac aşısında koruyuculuğun kaybolmadığını, koruyuculuğunu kaybediyor deniliyor yanlış biliniyor. Koruyuculuk devam ediyor fakat azalıyor. Hatırlatma MRNA aşıları için gerekli olacak mı, İsrail ve diğer örneklere bakıldığında gerekli olacağı görülüyor. Fakat bu 8 ay sonra konuşacağımız, değerlendireceğimiz bir konu. Hatırlatma dozunun şuan gerekmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatırlatma dozu inaktif aşı olan vatandaşlarımız için son derece önemli. Toplam 15 milyon inaktif olan vatandaşımız var. Hatırlatma dozunu 6 milyon kişi henüz yaptırmış değil. İnaktif aşı etkili ama üçüncü aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü biliyoruz, hatırlatma dozunu yaparak koruyuculuğu 5-6 kat arttırdı.