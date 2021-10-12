mRNA aşısı nedir? mRNA aşıları hangi hastalıklar için uygulanıyor? İşte mRNA aşılarının detayları

mRNA Aşıları Nasıl Çalışıyor? RNA paketlerini almış bir hücre zaman içerisinde öldüğünde, geride bıraktığı kalıntılar birçok başak protein ve protein parçasını içerir. Bu parçalar daha sonra antijen sunan hücre adı verilen bir tür bağışıklık hücresi tarafından alınabilir. Hücre, yüzeyinde,başak proteinin parçalarını bulundurur. Yardımcı T hücreleri olarak adlandırılan diğer hücreler bu parçaları saptadığı zaman, yardımcı T hücreleri uyarır ve enfeksiyonla savaşmak için diğer bağışıklık hücrelerinin devreye girmesini sağlar.



B-hücreleri olarak adlandırılan diğer bağışıklık hücreleri, aşılanmış hücrelerin yüzeyindeki virüslerin sivri uçlarına ve protein parçalarına çarpabilir. Böylelikle B hücrelerinin birkaçı başak proteinlerine kilitlenir. Bu B hücreleri, daha sonra yardımcı T hücreleri tarafından aktive edilirse çoğalmaya ve başak proteinini hedefleyen antikorları dağıtmaya ve çoğaltmaya başlar.



Antikorlar, virüsün sivri uçlarına (başak) takılabilir, imha için işaretleyebilir ve sivri uçların diğer hücrelere yapışmasını engelleyerek enfeksiyonu önleyebilir. Antijen sunan hücreler, yüzeylerinde başak protein parçalarını gösteren herhangi bir koronavirüs ile enfekte olmuş hücreleri bulmak ve yok etmek için yok edici T hücresi adı verilen başka bir bağışıklık hücresi türünü de etkinleştirebilir.



Aşılamadan sonraki dönemlerde, antikorların ve öldürücü T hücrelerinin sayısında azalma olabilir. Ancak, bağışıklık sistemi ayrıca virüs hakkındaki bilgileri uzun yıllar boyunca hafıza B hücreleri ve hafıza T hücreleri adı verilen özel hücrelerde saklar.