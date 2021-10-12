mRNA aşısı nedir? mRNA aşıları hangi hastalıklar için uygulanıyor? İşte mRNA aşılarının detayları
Bilim insanları, mRNA tekniğiyle geliştirilmiş aşıların Covid-19 pandemisi için yaygın bir şekilde kullanılmasının başka birçok hastalık için de çığır açıcı bir gelişme olabileceğinin altını çiziyor. Peki, mRNA aşısı nedir? mRNA aşıları hangi hastalıklar için uygulanıyor? İşte mRNA aşılarının detayları
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mRNA aşıları, virüsün genetik kodunu taşıyan RNA’yı içeren aşılardır. Aşı kişiye enjekte edildikten sonra kişinin hücreleri, bu genetik kodu kullanarak bağışıklık sistemini uyaran maddeleri (antijen) üretir ve bağışıklık sistemini harekete geçirir.
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mRNA Hangi Hastalıklarda Çözüm Aracı Olabilir?
+ Kuduz + HIV + Zika + Kanser + Grip
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mRNA Aşıları Nasıl Çalışıyor?
RNA paketlerini almış bir hücre zaman içerisinde öldüğünde, geride bıraktığı kalıntılar birçok başak protein ve protein parçasını içerir. Bu parçalar daha sonra antijen sunan hücre adı verilen bir tür bağışıklık hücresi tarafından alınabilir. Hücre, yüzeyinde,başak proteinin parçalarını bulundurur. Yardımcı T hücreleri olarak adlandırılan diğer hücreler bu parçaları saptadığı zaman, yardımcı T hücreleri uyarır ve enfeksiyonla savaşmak için diğer bağışıklık hücrelerinin devreye girmesini sağlar.
B-hücreleri olarak adlandırılan diğer bağışıklık hücreleri, aşılanmış hücrelerin yüzeyindeki virüslerin sivri uçlarına ve protein parçalarına çarpabilir. Böylelikle B hücrelerinin birkaçı başak proteinlerine kilitlenir. Bu B hücreleri, daha sonra yardımcı T hücreleri tarafından aktive edilirse çoğalmaya ve başak proteinini hedefleyen antikorları dağıtmaya ve çoğaltmaya başlar.
Antikorlar, virüsün sivri uçlarına (başak) takılabilir, imha için işaretleyebilir ve sivri uçların diğer hücrelere yapışmasını engelleyerek enfeksiyonu önleyebilir. Antijen sunan hücreler, yüzeylerinde başak protein parçalarını gösteren herhangi bir koronavirüs ile enfekte olmuş hücreleri bulmak ve yok etmek için yok edici T hücresi adı verilen başka bir bağışıklık hücresi türünü de etkinleştirebilir.
Aşılamadan sonraki dönemlerde, antikorların ve öldürücü T hücrelerinin sayısında azalma olabilir. Ancak, bağışıklık sistemi ayrıca virüs hakkındaki bilgileri uzun yıllar boyunca hafıza B hücreleri ve hafıza T hücreleri adı verilen özel hücrelerde saklar.
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mRNA Aşılarının Faydaları ve Zorlukları
Aşı Üretimi
Sentetik mRNA’nın üretimi laboratuvar ortamında kolaydır, bu nedenle mRNA aşıları diğer aşılardan daha hızlı geliştirilebilir.
Aşı Güvenilirliği
mRNA aşıları enfeksiyona neden olmaz ve hücrelerimizdeki normal süreçlerle parçalanır.
Saklama ve Taşınma
mRNA aşılarının aynı şekilde kalabilmesi düşük sıcaklıklarda (-70°C) saklanması ve taşınması gerekir, bu da depolamayı ve taşımayı zorlaştırır.