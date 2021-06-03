mRNA aşısı nedir? İşte mRNA aşıları hakkınada bilgi
mRNA teknolojisiyle üretilen Moderna ile BioNTech firmalarının COVID-19 aşıları, virüse karşı yüzde 90’ın üzerinde etkinlik gösteriyor. Ülkemizde de fazla oranda gelecek olan BioNTech aşısının ardından, mRNA aşıları gündem oldu. Peki, mRNA aşısı nedir?
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mRNA aşısının temelleri 1990’lı yıllarda, Macar asıllı bilim insanı Katalin Kariko’nun Pensilvanya Üniversitesi’ndeki gen çalışmaları ile atıldı. Kariko bu fikrine o dönem çok destek bulamasa da, son 15 yıldır aynı üniversitede salgın hastalıklar uzmanı olan Dr. Drew Weissman ile ortak aşı çalışmaları yürüttü. İşte, mRNA aşıları hakkında bilgi...
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MRNA NEDİR?
mRNA, ya da uzun adıyla “mesajcı RNA” (ribonükleik asit), DNA’dan üretilen bir biyomolekül olarak biliniyor. mRNA aşılarında geleneksel aşılardan farklı olarak zayıflatılmış patojen yerine vücuda virüsün bir proteininin mRNA’sı veriliyor.
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Böylece bağışıklık sisteminin virüs olmadan harekete geçmesi ve virüse karşı antikor üretmesi hedefleniyor.