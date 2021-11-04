mRNA aşısı nedir, hangi aşı? Kimler 3. doz mRNA (BioNTech) aşısı yaptıracak? Bilim Kurulu'ndan flaş karar

mRNA AŞILARI NASIL ÇALIŞIYOR? RNA paketlerini almış bir hücre zaman içerisinde öldüğünde, geride bıraktığı kalıntılar birçok başak protein ve protein parçasını içerir. Bu parçalar daha sonra antijen sunan hücre adı verilen bir tür bağışıklık hücresi tarafından alınabilir. Hücre, yüzeyinde,başak proteinin parçalarını bulundurur. Yardımcı T hücreleri olarak adlandırılan diğer hücreler bu parçaları saptadığı zaman, yardımcı T hücreleri uyarır ve enfeksiyonla savaşmak için diğer bağışıklık hücrelerinin devreye girmesini sağlar.



B-hücreleri olarak adlandırılan diğer bağışıklık hücreleri, aşılanmış hücrelerin yüzeyindeki virüslerin sivri uçlarına ve protein parçalarına çarpabilir. Böylelikle B hücrelerinin birkaçı başak proteinlerine kilitlenir. Bu B hücreleri, daha sonra yardımcı T hücreleri tarafından aktive edilirse çoğalmaya ve başak proteinini hedefleyen antikorları dağıtmaya ve çoğaltmaya başlar.