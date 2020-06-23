Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek? İkinci taksit ödeme tarihi ve e-Devlet MTV ödeme sayfası

Temmuz ayı MTV ödemesi için son tarih 31 Temmuz 2020 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.



MTV ödeme işlemi için öncelikle bir sonraki sayfada vereceğimiz linke tıklayın.



Bu linke tıkladıktan sonra ekranda yer alan "MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" linkini açın.



Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız.



Borcunuzu 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz.



Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.



Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.