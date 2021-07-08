Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemesi ne zaman? İşte ödeme tarihleri
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini ne kadar olduğu ve ne zaman yapılacağı araç sahiplerinin merak ettiği konular arasında yer alıyordu. 2021'de en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 109 lira, en yüksek ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. Peki MTV ödemesi ne zaman yapılacak? 2021 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ücretleri ve ödeme tarihi...
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 tutarları belli oldu. 2021'de en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 109 lira, en yüksek ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.
2021 MTV ne kadar?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelecek yıl 1300 cc ve aşağısı 1-3 yaş otomobillerde 31 Aralık 2018 dahil sonrası tescil edilenler için taşıt değeri 56 bin 500'ü aşmayanlar için bin 51, taşıt değeri 99 bini aşmayanlar için bin 155, taşıt değeri 99 bin lirayı aşanlar için bin 261 lira olacak.
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen tarifeye göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.
Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.
MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin 1 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor, geçmiş dönem borçlarının yapılandırılması için de aynı tarihe kadar başvuru imkanı bulunuyor.
MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Bu yıl uygulanacak MTV'ye ilişkin ödeme dönemi devam ederken, bu vergi ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödenecek. İlk taksit ödeme süresi 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek.
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden "hızlı ödeme" menüsüyle şifresiz olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından, "www.gib.gov.tr" üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartıyla veya banka hesabından havaleyle ödenebiliyor. MTV'nin, vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla ya da vergi dairesi veznelerine ödenmesi de mümkün bulunuyor.
Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.
Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız. Borcunuzu 02:00-23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz. Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.
MTV ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.
Plakaya ait 6552, 6736, 7020, 7143, 7256 sayılı Kanunlar kapsamındaki taksit ödemelerinizi tecil dosya numarası ile “Hızlı ödeme/Ödeme Planı No ile Yapılandırma Ödemeleri” alanından 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamındaki tecil taksit ödemelerinizi ise “Hızlı Ödeme/Belge Numarası ile Ödeme” kısmından veya İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak (şifreniz yok ise Kayıt Ol ekranından anında şifre alabilir ya da e-Devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz) “Ödeme ve Borç İşlemleri/Borç Ödeme ve Detay” sayfası aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.