Motokuryeler çalışıyor mu? Motosiklet ve motokurye yasağı hakkında İstanbul Valisi Yerlikaya’dan açıklama

Motokuryelerin çalışıp çalışmadığı ve motokurye yasağının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamasında, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu. Vali Yerlikaya açıklamasında saat 17:30'a dikkat çekti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ‘Kıymetli İstanbullular; beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar bugün 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR!’ açıklamasında bulundu.
Vali Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde:
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre #İstanbul’da BUGÜN: 18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor.
Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim