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Motokuryeler çalışıyor mu? Motosiklet ve motokurye yasağı hakkında İstanbul Valisi Yerlikaya’dan açıklama

#Motokurye#Motosiklet#Motokurye Yasağı

Motokurye ve motosiklet yasağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Vatandaşlar kar yağışının etkisini göstermesinin ardından alınan önlemleri yakından takip etmeye başladılar. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya motokurye, motosiklet ve elektrikli scooter yasağının başlayacağı saati duyurdu. Peki, Motokuryeler çalışıyor mu? İşte motosiklet ve motokurye yasağı hakkında detaylar

1/3Motokuryeler çalışıyor mu Motosiklet ve motokurye yasağı hakkında İstanbul Valisi Yerlikaya’dan açıklama

Motokuryelerin çalışıp çalışmadığı ve motokurye yasağının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamasında, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini duyurdu. Vali Yerlikaya açıklamasında saat 17:30'a dikkat çekti.

2/3MOTOKUYELER ÇALIŞIYOR MU

MOTOKUYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ‘Kıymetli İstanbullular; beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar bugün 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR!’ açıklamasında bulundu.

3/3KUVVET KAR SAĞANAĞI UYARISI

KUVVET KAR SAĞANAĞI UYARISI

Vali Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre #İstanbul’da BUGÜN: 18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor.

Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim

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#Motokurye#Motosiklet#Motokurye Yasağı