Motokuryeler çalışıyor mu? Motosiklet ve motokurye yasağı hakkında İstanbul Valisi Yerlikaya’dan açıklama

MOTOKUYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ‘Kıymetli İstanbullular; beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar bugün 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR!’ açıklamasında bulundu.