Motobike Fuarı kapılarını açtı!

Kenan Sofuoğlu: “Umarım 2020 yılı hayırlı ve bereketli olur”



Sakarya Milletvekili ve Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 2020 sezonunu açtıklarını belirterek, “Bugün burada sezonu açıyoruz. Tabi ki sezon iki türlü açılıyor. Bir camia, iki motor sporları için. Toprak yanımda ve az sonra Avusturya'ya gidecek yarışları için. Birçok sporcumuz var. Umarım 2020 yılı camiamıza hayırlı ve bereketli olur” ifadelerini kullandı.