Motivasyon sözleri - Resimli, kısa ve uzun olan ders, sınav, spor, iş için en iyi motivasyon başarı sözleri
Bazen hedeflerimize ulaşmak zaman alabilir. Böyle durumlarda umudumuzu kaybetmemek için sözcüklere ve desteğe ihtiyaç duyarız. Belki bildiğimiz ya da ilk defa duyduğumuz motivasyon sözleri, bize hayallerimize ulaşmada yardımcı olur. İşte o sözlerden en göze çarpanlarını sizler için derledik. Karşınızda; resimli, kısa ve uzun olan ders, sınav, spor, iş için en iyi motivasyon başarı sözleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ünlü düşünürler ve bilgelerin bazı sözleriyle karşılaşmak, hiç ummadığınız anda sizi biraz daha motive edebilir. Altında derin anlamlar taşıyan o sözlerden en anlamlı olanlarını paylaşıyoruz. İşte, resimli, kısa ve uzun olan ders, sınav, spor, iş için en iyi motivasyon başarı sözleri...
2
“Aklınızdan geçirdiğiniz değil, hayatınıza geçirdiğiniz düşünceler sizi düşlerinize ulaştırır.”
3
Gerçek zaferler, kan dökmeden kazanılandır.
4
Bütün çabam, kimseye muhtaç olmadan yaşamaktır.
5
İmkansıza ulaşmanın tek yolu; onun mümkün olduğuna inanmaktır: (Lewis Carroll)
6
Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır.
7
En büyük felaketler içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik sert kemiğin içinden çıkar. (Sadi-i Şirazi)
8
Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.
9
Dünya vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar. Hayret etme, gayret et!
10
“Dünyada hiç kimse, seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamaz. Alkışlar, hep sahneye çıkanlar içindir.”
11
“Evren senden sevdiğin şeyleri alıyorsa eğer, verecek kadar güçlüsün demektir.”
12
“Hayatta önce farkı yaratırsın, sonra da fark yaratırsın.”
13
Göze alamadığın şeylerden, gün gelir gözünü alamazsın.
14
“Güneş sana gelmiyorsa, sen güneşe gidersin.”
15
Hayallerini de uykun kadar sevdiğin zaman, yataktan kalkmak gibi bir problemin olmayacak.
16
İnanmaya, sevmeye ve güvenmeye kendinden başla!
17
İnanç, görmediğinize inanmaktır. Bunun ödülü de inandığınızı görmektir.
18
“Bir mucizeye ihtiyacınız yok aslında. Bir mucize olduğunuzu hatırlamaya ihtiyacınız var.”
19
İnsanlar fırsatların gelmesini beklerFırsatlar da insanların...Fırsatlar bekler, insanlar bekler; kazanan hep mazeret olur.Paulo Coelho