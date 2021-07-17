Motivasyon sözleri - Resimli, kısa ve uzun olan ders, sınav, spor, iş için en iyi motivasyon başarı sözleri

Ünlü düşünürler ve bilgelerin bazı sözleriyle karşılaşmak, hiç ummadığınız anda sizi biraz daha motive edebilir. Altında derin anlamlar taşıyan o sözlerden en anlamlı olanlarını paylaşıyoruz. İşte, resimli, kısa ve uzun olan ders, sınav, spor, iş için en iyi motivasyon başarı sözleri...