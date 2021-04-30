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Dünya
AA
Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 09:09 | 

Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı

Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamaları Rusya’da başladı. Başkent Moskova’da 9 Mayıs’da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı.

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Sovyetler Birliği'nin (SSCB), İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamaların hazırlıkları Rusya’da başladı.

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Başkent Moskova’da 9 Mayıs’da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçit töreni hazırlıkları sırasında Kovid-19’un askerler arasında yayılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti.

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Askeri geçit töreninin ilk provası 31 Mart'ta Moskova yakınlarındaki Alabino eğitim alanında gerçekleşmişti.

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Geçtiğimiz yılki geçit töreninde, orta menzilli uçaksavar sistemi "Pantsir"in üç yeni modelinin yanı sıra dünyanın tek üçüncü nesil tankı "Armata", "Kurganets-25", "T-90M" ve "T-80BVM" tankları, "Derivatsiya-PVO", "S-400", "S-300B4" ve "S-350" hava savunma sistemleri sergilenmişti.

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Askeri uçak, araç ve silahların geçidi "Su-57" ve "Su-35S" gibi savaş uçaklarının gösterilmesiyle son bulmuştu.

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İlk geçit töreni, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Moskova'da 24 Haziran 1945'te düzenlenmişti.

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Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'nı mağlup ettiği ve 2. Dünya Savaşı Zafer Günü ilan edilen 9 Mayıs, her yıl Rusya'da büyük etkinliklerle kutlanıyor.

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Sovyet ülkelerinden yaklaşık 26 milyon kişi, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetti.

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