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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 18 Aralık 2021 - 15:40 | 

Moskova bahsi yükseliyor! Tehdit gibi açıklama...

ABD ve NATO'dan taleplerini kamuoyu ile paylaşan Rusya ABD ve AB ülkelerinin dün yaptığı açıklamalardan memnun olmadı. Bugün Rusya cephesinden peş peşe gelen tehdit gibi açıklamalar Rusya-Ukrayna sınır hattındaki gerilimi zirveye taşıdı.

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Rusya-Ukrayna sırındaki gerilim sürerken ABD ve AB eleştiri oklarını Rusya'ya çevrimiş durumda. GÜnlerdir Batı'lı liderlerden açıklamalar peş peşe geliyor.
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Ukrayna'yı işgal etme planlarını net bir dille yalanlayan Rusya ise Ukrayna'nın NATO'ya kabulu ve sınırında NATO'nun gerçekleştirdiği askeri eylemlerin sona ermesini istiyor.
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Rusya dün 3 dilde yayınladığı bir bildiri ile ABD ve müttefiklerinden istediklerini tek tek sıralamıştı.
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Rusya'nın belirlediği, neredeyse kesin olan cesur ültimatomlar ABD tarafından reddedilmiş, Avrupa olmadan herhangi bir pazarlığın yapılamayacağı belirtilmişti.
5BELİRTİLMEMİŞ YENİ ÖNLEMLER ALABİLİRİZ

BELİRTİLMEMİŞ YENİ ÖNLEMLER ALABİLİRİZ

Rusya'dan üst düzey bir diplomat, ABD ve müttefiklerinin provokatif eylemlerde bulunmaya devam etmesi ve Moskova'nın NATO'nun Ukrayna'ya genişlemesini engelleyen garanti talebini görmezden gelmesi durumunda Rusya'nın güvenliğini sağlamak için belirtilmemiş yeni önlemler alabileceğini söyledi.
6MOSKOVA BAHSİ YÜKSELTEBİLİR

MOSKOVA BAHSİ YÜKSELTEBİLİR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Interfax haber ajansına verdiği röportajda Batılı müttefiklerini Rusya ile ilişkilerde sürekli sınırları zorlamakla suçladı ve Rusya'nın açıkladığı şartlar ciddiye alınmazsa Moskova'nın bahsi yükseltebileceğini açıkladı.
7GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAK İÇİN TÜM YOLLARI BULACAĞIZ

GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAK İÇİN TÜM YOLLARI BULACAĞIZ

Ryabkov, Batı'nın Moskova'ya karşı yeni sert yaptırımlar tehdidine ilişkin soruyu şöyle cevapladı:
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“Mümkün olduğu kadar sınırlarını genişletiyorlar ancak güvenliğimizi sağlayıp NATO'nun mantığına benzer bir şekilde hareket edeceğimizi ve er ya da sınırlarımızı genişletmeye başlayacağımızı hiç düşünmüyorlar. Güvenliğimizi sağlamak için gerekli tüm yolları, araçları ve çözümleri bulacağız”
9BATIDAN BİR YANIT DUYMAK İSTİYORUZ

BATI'DAN BİR YANIT DUYMAK İSTİYORUZ

Ryabkov, NATO'nun hamlelerinin giderek daha provokatif hale geldiğini belirterek, bunları “savaşın eşiğinde dengeleme hamleleri” olarak nitelendirdi.
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Rusya'nın bahsi yükseltmeden önce Batı'dan bir yanıt duymak istediğini belirten Başkan Yardımcısı şunları söyledi;
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"Çatışma istemiyoruz. Makul bir temelde bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Daha sonra ne yapılacağı ve hangi adımların atılabileceği konusunda herhangi bir sonuca varmadan önce, cevabın olumsuz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Umarım cevap nispeten yapıcı olur ve görüşmelere başlarız.” dedi.
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Ryabkov ayrıca, NATO birliklerinin Baltık ve Karadeniz bölgelerinde Rusya yakınlarında konuşlandırılmasının Rusya'nın temel güvenlik çıkarlarına meydan okuduğunu belirterek “Kimse Moskova'nın ulusal güvenlik çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını küçümsememelidir” dedi.
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