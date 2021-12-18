Moskova bahsi yükseliyor! Tehdit gibi açıklama...

“Mümkün olduğu kadar sınırlarını genişletiyorlar ancak güvenliğimizi sağlayıp NATO'nun mantığına benzer bir şekilde hareket edeceğimizi ve er ya da sınırlarımızı genişletmeye başlayacağımızı hiç düşünmüyorlar. Güvenliğimizi sağlamak için gerekli tüm yolları, araçları ve çözümleri bulacağız”