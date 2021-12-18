Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Moskova bahsi yükseliyor! Tehdit gibi açıklama...
Rusya-Ukrayna sırındaki gerilim sürerken ABD ve AB eleştiri oklarını Rusya'ya çevrimiş durumda. GÜnlerdir Batı'lı liderlerden açıklamalar peş peşe geliyor.
BELİRTİLMEMİŞ YENİ ÖNLEMLER ALABİLİRİZ
Rusya'dan üst düzey bir diplomat, ABD ve müttefiklerinin provokatif eylemlerde bulunmaya devam etmesi ve Moskova'nın NATO'nun Ukrayna'ya genişlemesini engelleyen garanti talebini görmezden gelmesi durumunda Rusya'nın güvenliğini sağlamak için belirtilmemiş yeni önlemler alabileceğini söyledi.
GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLAMAK İÇİN TÜM YOLLARI BULACAĞIZ
Ryabkov, Batı'nın Moskova'ya karşı yeni sert yaptırımlar tehdidine ilişkin soruyu şöyle cevapladı:
BATI'DAN BİR YANIT DUYMAK İSTİYORUZ
Ryabkov, NATO'nun hamlelerinin giderek daha provokatif hale geldiğini belirterek, bunları “savaşın eşiğinde dengeleme hamleleri” olarak nitelendirdi.
"Çatışma istemiyoruz. Makul bir temelde bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Daha sonra ne yapılacağı ve hangi adımların atılabileceği konusunda herhangi bir sonuca varmadan önce, cevabın olumsuz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Umarım cevap nispeten yapıcı olur ve görüşmelere başlarız.” dedi.