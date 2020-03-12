‘Moria’daki şartlar berbat’

“Moria’ya 2017’de gitmiştim ve 2 hafta önce bir kez daha gittim. Şu anda oradaki durum 3 yıl öncesine kıyasla çok kötüleşmiş durumda. Orada tutulan sığınmacıların şartları gerçekten berbat. Kampın kapasitesi sınırlı. Birçok sığınmacı aile, kampın dışındaki ormanda sağlıksız şartlarda yaşıyor. Bu insanları kurtarmak için fırsatımız olmasını istiyoruz.”