Morena Taraku kimdir? Berdan Mardini'nin yeni sevgilisi Morena Taraku hakkında merak edilenler

1.75 boyunda olan ve 55 kilo olan koç burcu güzel sosyal medyayı da oldukça etkin kullanıyor. Cesur pozlarıyla sıkça gündeme gelen Morena Taraku, sahne şovlarıyla da çok konuşuluyor. Morena Taraku, Balkan'ların "En İyi Pop Sanatçısı Ödülü"nü de kazanarak Balkan ülkelerinin sevilen sanatçıları arasına ismini yazdırmayı başarmıştır. Taraku'nun hedefi ise bir dünya starı olmak. Yakın zamanda Türkiye'ye gelerek yeni projelerinin hazırlıklarına başlayacak olan genç şarkıcı, Türkiye'de gelmek için heyecanlı olduğunu ve yeni çıkacak olan şarkısında heyecanlı olduğunu belirtti.