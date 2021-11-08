Morena Taraku kimdir? Berdan Mardini'nin yeni sevgilisi Morena Taraku hakkında merak edilenler
Eski eşi Fatoş Yelliler ile yaşadığı zorlu sürecin yanında yeni sevgilisi Morena Taraku haberleriyle de gündeme gelen ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin aşk dolu paylaşımları dikkat çekti. Berdan Mardini'ye doğumgünü sürprizi yapan sevgilisi Morena Taraku merak konusu oldu. Peki Morena Taraku kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Berdan Mardini'nin sevgilisi Morena Taraku hakkında merak edilenler...
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde yer alan Morena Taraku bu kez de Berdan Mardini aşkıyla konuşuluyor. Sevgilisine yaptığı sürpriz doğum günü paylaşımında baş harflerinin yatağın üzerinde yer alması aşklarını ele vermişti.
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Bu gelişmenin ardından Morena Taraku'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Morena Taraku kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Berdan Mardini'nin sevgilisi Morena Taraku'nun biyografisi...
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MORENA TARAKU KİMDİR?
Kosavalı güzel Morena Taraku 1993 yılında Arnavutluk'ta dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını Kosova'da tamamlayan Morena, çocukluğundan beri müziğe ilgi duymuş, 2010 senesinden beri Miss Earth, Miss Liberty of the world, Miss Exclisive yarışmalarında Kosova'yı temsil etmiştir.
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1.75 boyunda olan ve 55 kilo olan koç burcu güzel sosyal medyayı da oldukça etkin kullanıyor. Cesur pozlarıyla sıkça gündeme gelen Morena Taraku, sahne şovlarıyla da çok konuşuluyor. Morena Taraku, Balkan'ların "En İyi Pop Sanatçısı Ödülü"nü de kazanarak Balkan ülkelerinin sevilen sanatçıları arasına ismini yazdırmayı başarmıştır. Taraku'nun hedefi ise bir dünya starı olmak. Yakın zamanda Türkiye'ye gelerek yeni projelerinin hazırlıklarına başlayacak olan genç şarkıcı, Türkiye'de gelmek için heyecanlı olduğunu ve yeni çıkacak olan şarkısında heyecanlı olduğunu belirtti.