Monkey B virüsü (BV) nedir, belirtileri nelerdir? Monkey B virüsü bulaşıcı mı? Çin'de ortaya çıkan Monkey B virüsü dünyayı endişelendirdi!

MONKEY B VİRÜSÜ NEDİR? B-virüsü Simplexvirus enfeksiyonudur. B virüsü HSV-1'e çok benzer ve bu nedenle bu nörotropik virüs kanda bulunmaz. Tedavi edilmeyen hastalarda hastalığın şiddeti artar ve vaka ölüm oranı yaklaşık %80'dir. Erken tanı ve sonraki tedavi, enfeksiyonun insanda hayatta kalması için çok önemlidir. 1932'de tanımlanan Monkey B virüsü 2019 yılında en son ortaya çıkmıştı. 2020 yılı itibariyle BV virüsü sebebiyle 21 kişi hayatını kaybetmişti ve 50 kişide virüsün olduğu belgelenmişti. Monkey B virüsü hastalarında beyin iltihabı gelişmektedir.