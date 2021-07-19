Monkey B virüsü (BV) nedir, belirtileri nelerdir? Monkey B virüsü bulaşıcı mı? Çin'de ortaya çıkan Monkey B virüsü dünyayı endişelendirdi!
Monkey B virüsü Çin'den gelen haberin ardından gündemde yer aldı. Çin'in başkenti Pekin'de 53 yaşındaki erkek veterinerin "Monkey B" (BV) virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Veteriner cerrahın mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandığı bildirildi. Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken, "Monkey B virüsü bulaşıcı mı, belirtileri neler?" gibi sorular kaygı yaşayanlar tarafından merak konusu oldu. Makak maymunlarını enfekte eden Simplexvirüst olan Monkey B virüsünde erken tanı kritik önem taşıyor. Peki, Monkey B virüsü nedir? İşte, Monkey B virüsü belirtileri ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Monkey B virüsü tedavisi ve belirtileri merak konusu oldu. Maymunlardan geçtiği düşünülen Monkey B virüsü insanlarda uçuklarınkine benzer bir patogenez sergiliyor. İnsanlara zoonotik olarak B virüsü bulaştığında, hastalar ciddi bir ensefalit ile başvurabilir ve bu da kalıcı nörolojik işlev bozukluğu veya ölümle sonuçlanabiliyor.
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MONKEY B VİRÜSÜ NEDİR?
B-virüsü Simplexvirus enfeksiyonudur. B virüsü HSV-1'e çok benzer ve bu nedenle bu nörotropik virüs kanda bulunmaz. Tedavi edilmeyen hastalarda hastalığın şiddeti artar ve vaka ölüm oranı yaklaşık %80'dir. Erken tanı ve sonraki tedavi, enfeksiyonun insanda hayatta kalması için çok önemlidir. 1932'de tanımlanan Monkey B virüsü 2019 yılında en son ortaya çıkmıştı. 2020 yılı itibariyle BV virüsü sebebiyle 21 kişi hayatını kaybetmişti ve 50 kişide virüsün olduğu belgelenmişti. Monkey B virüsü hastalarında beyin iltihabı gelişmektedir.
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B virüsü, insanlarda ciddi patojenite sergileyen tek tanımlanmış eski dünya maymun herpes virüsüdür. Makaklarla, özellikle de virüs testi pozitif çıkan hayvanlarla çalışırken uygun kişisel koruyucu ekipman şarttır. Isırmalar, çizikler ve göz dahil mukoz membranlara maruz kalmalar derhal temizlenmelidir.
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BELİRTİLER NELERDİR?
Pekin’de 53 yaşındaki veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladığı öğrenildi.
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TEDAVİ
Asiklovir bazı hastalarda hastalığın ilerlemesini engellemiştir ve hayat kurtarıcı olabilir, ancak B virüsüne karşı HSV1'e göre sadece onda biri kadar etkili olduğu düşünülür. Kalıcı nörolojik bozukluğu önlemek için hızlı tedavi esastır.
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Potansiyel enfeksiyon durumunda, hem insandan hem de mümkünse makaktan alınan örnekler B virüsü tanı testi için gönderilmelidir.