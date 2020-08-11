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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 09:51,

Sinemanın bir dönemine damga vurmuştu: Kızıyla birlikte kamera karşısına geçti

Sinemanın en güzel kadınlarından biri artık kendi kızıyla birlikte kamera karşısına geçiyor.

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1BÜYÜK KIZIYLA BİRLİKTE
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BÜYÜK KIZIYLA BİRLİKTE

Beyazperdenin bir dönemine damgasını vuran Monica Bellucci, büyük kızıyla birlikte kamera karşısına geçti.

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2REKLAM FİLMİNDE GÖRÜNTÜLENDİLER
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REKLAM FİLMİNDE GÖRÜNTÜLENDİLER

55 yaşındaki Bellucci ve eski eşi Fransız oyuncu Vincent Cassel ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deva Cassel, ünlü bir markanın kozmetik ürünlerinin tanıtımında birlikte görev aldı.

3FOTOĞRAFÇILAR UZAKTAN GÖRÜNTÜLENDİ
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FOTOĞRAFÇILAR UZAKTAN GÖRÜNTÜLENDİ

İtalya'nın Bellagio kentindeki çekimler de fotoğrafçılar tarafından uzaktan görüntülendi.

4KALABALIK KAMERA ARKASI EKİP
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KALABALIK KAMERA ARKASI EKİP

Reklam filminin kamera arkasında ise kalabalık bir ekip rol aldı.

5GEÇEN YILDAN BU YANA TANITIM YÜZÜ
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GEÇEN YILDAN BU YANA TANITIM YÜZÜ

Deva Cassel, bir süredir dünyaca ünlü bir firmanın kozmetik ürünlerinin tanıtım yüzü olarak görev alıyor.

6MESLEĞİNİ SEÇTİ
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MESLEĞİNİ SEÇTİ

Monica Bellucci ile Fransız oyuncu Vincent Cassel'in ilk göz ağrısı Deva da gösteri dünyasında kariyer yapmaya karar verdi.

7ANNESİNİN İZİNDEN GİDİYOR
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ANNESİNİN İZİNDEN GİDİYOR

Deva Casel de annesi Monica Bellucci'nin kariyer adımlarını izliyor. Genç kız annesinin gençlik yıllarına olan benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor.

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Bellucci ile Cassel'in en büyük çocuğu olan Deva Cassel, geçen yıldan bu yana ünlü bir moda firmasının çıkardığı parfümün tanıtım filmi için kamera karşısına geçmişti.

9MODA HAFTALARINI TAKİP EDİYOR
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MODA HAFTALARINI TAKİP EDİYOR

Ondan sonra da dünyanın en önemli moda etkinliklerinden biri olan Milano Moda Haftası'nda yine aynı firmanın defilesinde görüntülendi.

10ÜNLÜ ÇİFTİN İLK GÖZ AĞRISI
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ÜNLÜ ÇİFTİN İLK GÖZ AĞRISI

Deva Cassel'in annesi Monica Bellucci ile babası Vincent Cassel, 1999'da evlendi 2013'te boşandı.

11BİRİ ÖZ İKİ KARDEŞİ DAHA VAR
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BİRİ ÖZ İKİ KARDEŞİ DAHA VAR

 Cassel geçen yıl model Tina Kunakey ile ikinci evliliğini yaptı. Deva Cassel'ın bir tane öz bir tane de üvey olmak üzere iki kardeşi bulunuyor.

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