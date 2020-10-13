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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 13:35 | 

Annesinin yerini alıyor: Hayat seni hep korusun canım

Kariyerine önce model olarak başladı ardından sinemaya geçti. Geçip giden yıllara rağmen dünyanın en güzel kadınlarından biri unvanını elinde tutan oyuncu, şimdi kızının başarılarıyla gururlanıyor.

Instagram, Backgrid UK

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1SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Kızı da tıpkı kendisi gibi model olarak kariyerine başlayan ünlü oyuncu, duyduğu mutluluğu ve gururu da sosyal medya sayfasından ilan etti.

2ANNESİNİN YERİNİ ALIYOR
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ANNESİNİN YERİNİ ALIYOR

Sinema tarihinin en güzel kadın oyuncularından biri olan Monica Bellucci, yerini yavaş yavaş kızına bırakmaya başlıyor.

3İLK KAPAK POZU
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İLK KAPAK POZU

56 yaşındaki Bellucci ile eski eşi Vincent Cassel'ın evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deva, ilk kapak pozunu verdi.

4MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR
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MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR

Bir süredir ünlü firmaların tanıtım yüzü olan 16 yaşındaki Deva Cassel, Elle dergisi için kapak pozu verdi. Hem kendisi hem de annesi duydukları mutluluğu sosyal medya sayfalarından duyurdu.

5BİR ZAMANLAR BİR KÜÇÜK KIZ VARDI
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'BİR ZAMANLAR BİR KÜÇÜK KIZ VARDI'

Kızının pozuna Instagram sayfasında yer veren Monica Bellucci, "Bir zamanlar küçük bir kız vardı... Zaman çok hızlı geiyor. Hayat seni korusun canım" mesajını yazdı.

6KUTLAMA MESAJLARI GELDİ
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KUTLAMA MESAJLARI GELDİ

Bellucci'nin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı geldi.

7O DA KENDİ SAYFASINDAN DUYURDU
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O DA KENDİ SAYFASINDAN DUYURDU

Deva Cassel de kendi Instagram sayfasında dergi ile çekilen bir pozunu "İlk kapak" mesajıyla paylaştı. Onun takipçileri de bu paylaşımı mesaj ve yorum yağmuruna tuttu. 

8ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ
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ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ

 Deva Cassel, bir süredir kimi zaman da annesiyle birlikte moda çekimlerinde kamera karşısına geçiyor. Hatta bu çekimlerde artık başkasıyla evli de olsa babası Vincent Cassel de onları yalnız bırakmıyor.

9BABASI DA HEP YANINDA
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BABASI DA HEP YANINDA

Bellucci ile Cassel'in en büyük çocuğu olan Deva Cassel, geçen yıldan bu yana ünlü bir moda firmasının çıkardığı parfümün tanıtım filmi için kamera karşısına geçmişti.

10MODA HAFTALARINI TAKİP EDİYOR
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MODA HAFTALARINI TAKİP EDİYOR

Ondan sonra da dünyanın en önemli moda etkinliklerinden biri olan Milano Moda Haftası'nda yine aynı firmanın defilesinde görüntülendi.

11ÜNLÜ ÇİFTİN İLK GÖZ AĞRISI
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ÜNLÜ ÇİFTİN İLK GÖZ AĞRISI

Deva Cassel'in annesi Monica Bellucci ile babası Vincent Cassel, 1999'da evlendi 2013'te boşandı.

12BİRİ ÖZ İKİ KARDEŞİ DAHA VAR
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BİRİ ÖZ İKİ KARDEŞİ DAHA VAR

Cassel geçen yıl model Tina Kunakey ile ikinci evliliğini yaptı. Deva Cassel'ın bir tane öz bir tane de üvey olmak üzere iki kardeşi bulunuyor.  

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