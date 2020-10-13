Annesinin yerini alıyor: Hayat seni hep korusun canım
Kariyerine önce model olarak başladı ardından sinemaya geçti. Geçip giden yıllara rağmen dünyanın en güzel kadınlarından biri unvanını elinde tutan oyuncu, şimdi kızının başarılarıyla gururlanıyor.
Instagram, Backgrid UK
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
Kızı da tıpkı kendisi gibi model olarak kariyerine başlayan ünlü oyuncu, duyduğu mutluluğu ve gururu da sosyal medya sayfasından ilan etti.
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ANNESİNİN YERİNİ ALIYOR
Sinema tarihinin en güzel kadın oyuncularından biri olan Monica Bellucci, yerini yavaş yavaş kızına bırakmaya başlıyor.
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İLK KAPAK POZU
56 yaşındaki Bellucci ile eski eşi Vincent Cassel'ın evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deva, ilk kapak pozunu verdi.
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MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR
Bir süredir ünlü firmaların tanıtım yüzü olan 16 yaşındaki Deva Cassel, Elle dergisi için kapak pozu verdi. Hem kendisi hem de annesi duydukları mutluluğu sosyal medya sayfalarından duyurdu.
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'BİR ZAMANLAR BİR KÜÇÜK KIZ VARDI'
Kızının pozuna Instagram sayfasında yer veren Monica Bellucci, "Bir zamanlar küçük bir kız vardı... Zaman çok hızlı geiyor. Hayat seni korusun canım" mesajını yazdı.
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KUTLAMA MESAJLARI GELDİ
Bellucci'nin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı geldi.
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O DA KENDİ SAYFASINDAN DUYURDU
Deva Cassel de kendi Instagram sayfasında dergi ile çekilen bir pozunu "İlk kapak" mesajıyla paylaştı. Onun takipçileri de bu paylaşımı mesaj ve yorum yağmuruna tuttu.
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ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ
Deva Cassel, bir süredir kimi zaman da annesiyle birlikte moda çekimlerinde kamera karşısına geçiyor. Hatta bu çekimlerde artık başkasıyla evli de olsa babası Vincent Cassel de onları yalnız bırakmıyor.
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BABASI DA HEP YANINDA
Bellucci ile Cassel'in en büyük çocuğu olan Deva Cassel, geçen yıldan bu yana ünlü bir moda firmasının çıkardığı parfümün tanıtım filmi için kamera karşısına geçmişti.
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MODA HAFTALARINI TAKİP EDİYOR
Ondan sonra da dünyanın en önemli moda etkinliklerinden biri olan Milano Moda Haftası'nda yine aynı firmanın defilesinde görüntülendi.
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ÜNLÜ ÇİFTİN İLK GÖZ AĞRISI
Deva Cassel'in annesi Monica Bellucci ile babası Vincent Cassel, 1999'da evlendi 2013'te boşandı.
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BİRİ ÖZ İKİ KARDEŞİ DAHA VAR
Cassel geçen yıl model Tina Kunakey ile ikinci evliliğini yaptı. Deva Cassel'ın bir tane öz bir tane de üvey olmak üzere iki kardeşi bulunuyor.