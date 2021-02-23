Moneygram nedir? Moneygram'dan Ripple (XRP) için şok karar!

“MoneyGram ile 2019’dan bu yana devam eden ve şirketin ODL kullanımıyla sınırlı olmayan uzun dönemli bir sözleşme imzaladık. Birlikte alternatif kullanım durumlarını aktif olarak araştırıyoruz. MoneyGram ile ileriye dönük bir formül bulmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu davanın sonunda dijital varlıkların ve blok zinciri teknolojisinin kullanımı hususunda ABD’de daha fazla yasal netlik olacağına inanıyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi Ripple aleyhindeki dava, suyu gereksiz yere bulandırdı ve borsalar, piyasa yapıcıları ve işletmeler için daha fazla belirsizlik yarattı.”