Moneygram nedir? Moneygram'dan Ripple (XRP) için şok karar!
Ripple için kritik bir öneme sahip olan Moneygram, bir önceki gün görülen SEC davasının ardından Ripple için işbirliği anlaşmalarının sona erdiğini açıkladı. 2019 yılında imzalanan bir anlaşma ile Ripple ile para transferine imkan tanıyan Moneygram, Ripple’ın ödeme çözümü ODL'ye imkan tanıyordu.
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Uluslararası para transfer şirketi Moneygram, devam eden SEC davası dolayısıyla Ripple için önem arz eden ODL hizmetine ara verdi. Ayrıca Moneygram, Ripple'dan her çeyrekte pazar geliştirme ücreti olarak alınan XRP teşviklerinden de istifade etmeyeceğini açıkladı.
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Moneygram, Ripple ile anlaşması dolayısıyla her çeyrek dönemde Ripple’dan XRP’nin kullanımını teşviki amaçlı olarak “pazar geliştirme ücreti” kisvesiyle XRP alımı gerçekleştiriyordu.
Bu kapsamda 2020’nin dördüncü çeyreğinde Ripple, MoneyGram’a 8.5 milyon dolarlık teşvik sağlamıştı.
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RİPPLE'DAN MONEYGRAM AÇIKLAMASI
Ripple, Moneygram'ın attığı adımın ardından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Moneygram ile yapılan anlaşmalara vurgu yapılarak bazı detaylar gündeme getirildi;
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“MoneyGram ile 2019’dan bu yana devam eden ve şirketin ODL kullanımıyla sınırlı olmayan uzun dönemli bir sözleşme imzaladık. Birlikte alternatif kullanım durumlarını aktif olarak araştırıyoruz. MoneyGram ile ileriye dönük bir formül bulmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu davanın sonunda dijital varlıkların ve blok zinciri teknolojisinin kullanımı hususunda ABD’de daha fazla yasal netlik olacağına inanıyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi Ripple aleyhindeki dava, suyu gereksiz yere bulandırdı ve borsalar, piyasa yapıcıları ve işletmeler için daha fazla belirsizlik yarattı.”