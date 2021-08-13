Kayınvalidesi ve üvey kızıyla yat gezisinde

Denizin ve güneşin nimetlerinden faydalanmak için İtalya'daki Pantelleria'yı tercih eden Casiraghi ve Rassam'a, Rassam'ın annesi ünlü Fransız oyuncu Carole Boquet de eşlik etti.
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ÜVEY KIZI DA YATTA
Charlotte Casiraghi'nin oyuncu Gad Elmaleh ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Raphael ile Rassam'dan doğan oğlu Balthazar'ın yanı sıra Rassam'ın eski eşinden dünyaya gelen kızı Darya da yattaydı.
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YAT, DENİZİN ORTASINA DEMİRLEDİ
Casiraghi, Rassam ve diğer aile üyeleri yatla denize açıldı. Sonra da kıyıdan epey uzakta demirleyen yattan denize girdi. Çocuklarıyla denizde oyunlar oynayan ve yüzen 35 yaşındaki Charlotte Casiraghi'nin yat gezisi sırasında önce koyu mavi bir bikini giydiği görüldü.
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BİKİNİ DEĞİŞTİRDİ
Casiraghi, yüzüp yata döndükten sonra da beyaz bir bikini giydi.
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GÖRÜNTÜLENMEKTEN KURTULAMADILAR
Charlotte Casiraghi kocası Dimitri Rassam ve beraberindekiler meraklı gözlerden ve paparazzilerden korunduklarını düşünse de yine de görüntülenmekten kurtulamadı.
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TATİL NEŞESİNİ PAPARAZZİLER GÖRÜNTÜLEDİ
Çifti adım adım takip eden fotoğrafçılar onların yat gezisindeki anlarını da kaçırmadı.
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EFSANE OYUNCUNUN TORUNU
Güzelliğiyle dikkat çeken Charlotte Casiraghi, bir dönemin ünlü Hollywood yıldızıyken Monako Prensi Rainier ile evlenip prensese olan Grace Kelly'nin torunu.
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BABASINI DÖRT YAŞINDA KAYBETTİ
Grace Kelly ile Prens Rainier'nin ilk çocuğu olan Caroline, ilk evliliğini ailesinin çok da onaylamadığı çapkın iş insanı Philippe Junot ile yaptı. Kısa süren bu evliliğin ardından İtalyan iş insanı Stefano Casiraghi ile evlendi.
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ÇİFTİN ÜÇ ÇOCUĞU OLDU
O dönemde aşkları magazin basınının gündeminden iç düşmeyen çiftin mutlu bir evliliği vardı. Caroline ile Casiraghi'nin şu anda 37 yaşında olan Andrea ve 33 yaşındaki Pierre'in yanı sıra Charlotte adında bir de kızı oldu. Mutlulukları parmak ısırtan ailenin üzerine kara bulut 1990 yılında çöktü.
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TEKNE KAZASINDA ÖLDÜ
Prenses Caroline'in 1983 yılında evlendiği Stefano Casiraghi, henüz 30 yaşındayken katıldığı bir sürat teknesi yarışında geçirdiği kaza sonucu deyim yerindeyse kameraların gözü önünde hayata veda etti. Çocuklarını yanına alıp uzun süre yas tutan Caroline, yıllar sonra Hannover Prensi Ernst August ile evlenip bir kız çocuğu daha dünyaya getirdi.
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ÜNLÜ OYUNCUYLA NİŞANLANIP AYRILDI
Babasını henüz 4 yaşındayken kaybeden Charlotte Casiraghi'ye gelirsek... Annesi Caroline'in gençlik yıllarını anımsatan güzelliğiyle dikkat çeken genç kadın, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Oyuncu Gad Elmaleh ile evliliğin eşiğinden dönen Casiraghi'nin bu birliktelikten 7 yaşında Raphael adında bir oğlu bulunuyor.
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OĞULLARI DOĞDUKTAN ALTI AY SONRA EVLENDİLER
Elmaleh ile ilişkisini bitiren Charlotte Casiraghi sonradan film yapımcısı Dimitri Rassam ile birlikte olmaya başladı. Çift, nişanlandı. Oğulları Balthazar'ın dünyaya gelmesinden altı ay sonra da Avrupa sosyetesinin davetli olduğu bir törenle evlendiler.
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ÜNLÜ YILDIZ İLE FİLM YAPIMCISININ OĞLU
Casiraghi'nin evlendiği Dimitri Rassam da sinema alanında tanınmış bir aileden geliyor. Dimitri Rassam, Fransız yıldız Carole Bouquet ile film yapımcısı Jean Pierre Rassam'ın oğlu.
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ÜNLÜ FRANSIZ OYUNCU
Charlotte Casiraghi'nin kayınvalidesi ve Dimitri Rassam'ın annesi Carole Bouquet, bir döneme önce model sonra da oyuncu olarak damgasını vurdu.
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HALA DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARINDAN BİRİ
Bugün 63 yaşında olan Bouquet, hala sinema tarihinin en güzel kadınlarından biri olarak biliniyor.