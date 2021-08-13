Kayınvalidesi ve üvey kızıyla yat gezisinde

ÇİFTİN ÜÇ ÇOCUĞU OLDU O dönemde aşkları magazin basınının gündeminden iç düşmeyen çiftin mutlu bir evliliği vardı. Caroline ile Casiraghi'nin şu anda 37 yaşında olan Andrea ve 33 yaşındaki Pierre'in yanı sıra Charlotte adında bir de kızı oldu. Mutlulukları parmak ısırtan ailenin üzerine kara bulut 1990 yılında çöktü.