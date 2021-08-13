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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, MEGA NEWS AGENCY, ALAMY
Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 - 11:58 | 

Kayınvalidesi ve üvey kızıyla yat gezisinde

Avrupa'nın küçük ülkesi Monako Prensliği'nin en göz önünde simalarından biri olan Prenses Caroline'in kızı Charlotte Casiraghi ve kocası Dimitri Rassam, aile tatilinde. 

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1KAYINVALİDESİ EŞLİK ETTİ

KAYINVALİDESİ EŞLİK ETTİ

Denizin ve güneşin nimetlerinden faydalanmak için İtalya'daki Pantelleria'yı tercih eden Casiraghi ve Rassam'a, Rassam'ın annesi ünlü Fransız oyuncu Carole Boquet de eşlik etti.

2ÜVEY KIZI DA YATTA

ÜVEY KIZI DA YATTA

Charlotte Casiraghi'nin oyuncu Gad Elmaleh ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Raphael ile Rassam'dan doğan oğlu Balthazar'ın yanı sıra Rassam'ın eski eşinden dünyaya gelen kızı Darya da yattaydı.

3YAT, DENİZİN ORTASINA DEMİRLEDİ

YAT, DENİZİN ORTASINA DEMİRLEDİ

Casiraghi, Rassam ve diğer aile üyeleri yatla denize açıldı. Sonra da kıyıdan epey uzakta demirleyen yattan denize girdi. Çocuklarıyla denizde oyunlar oynayan ve yüzen 35 yaşındaki Charlotte Casiraghi'nin yat gezisi sırasında önce koyu mavi bir bikini giydiği görüldü.

4BİKİNİ DEĞİŞTİRDİ

BİKİNİ DEĞİŞTİRDİ

Casiraghi, yüzüp yata döndükten sonra da beyaz bir bikini giydi.

5GÖRÜNTÜLENMEKTEN KURTULAMADILAR

GÖRÜNTÜLENMEKTEN KURTULAMADILAR

Charlotte Casiraghi kocası Dimitri Rassam ve beraberindekiler meraklı gözlerden ve paparazzilerden korunduklarını düşünse de yine de görüntülenmekten kurtulamadı.

6TATİL NEŞESİNİ PAPARAZZİLER GÖRÜNTÜLEDİ

TATİL NEŞESİNİ PAPARAZZİLER GÖRÜNTÜLEDİ

Çifti adım adım takip eden fotoğrafçılar onların yat gezisindeki anlarını da kaçırmadı.

7EFSANE OYUNCUNUN TORUNU

EFSANE OYUNCUNUN TORUNU

Güzelliğiyle dikkat çeken Charlotte Casiraghi, bir dönemin ünlü Hollywood yıldızıyken Monako Prensi Rainier ile evlenip prensese olan Grace Kelly'nin torunu.

8BABASINI DÖRT YAŞINDA KAYBETTİ

BABASINI DÖRT YAŞINDA KAYBETTİ

Grace Kelly ile Prens Rainier'nin ilk çocuğu olan Caroline, ilk evliliğini ailesinin çok da onaylamadığı çapkın iş insanı Philippe Junot ile yaptı. Kısa süren bu evliliğin ardından İtalyan iş insanı Stefano Casiraghi ile evlendi.

9ÇİFTİN ÜÇ ÇOCUĞU OLDU

ÇİFTİN ÜÇ ÇOCUĞU OLDU

O dönemde aşkları magazin basınının gündeminden iç düşmeyen çiftin mutlu bir evliliği vardı. Caroline ile Casiraghi'nin şu anda 37 yaşında olan Andrea ve 33 yaşındaki Pierre'in yanı sıra Charlotte adında bir de kızı oldu. Mutlulukları parmak ısırtan ailenin üzerine kara bulut 1990 yılında çöktü.

10TEKNE KAZASINDA ÖLDÜ

TEKNE KAZASINDA ÖLDÜ

Prenses Caroline'in 1983 yılında evlendiği Stefano Casiraghi, henüz 30 yaşındayken katıldığı bir sürat teknesi yarışında geçirdiği kaza sonucu deyim yerindeyse kameraların gözü önünde hayata veda etti. Çocuklarını yanına alıp uzun süre yas tutan Caroline, yıllar sonra Hannover Prensi Ernst August ile evlenip bir kız çocuğu daha dünyaya getirdi.

11ÜNLÜ OYUNCUYLA NİŞANLANIP AYRILDI

ÜNLÜ OYUNCUYLA NİŞANLANIP AYRILDI

Babasını henüz 4 yaşındayken kaybeden Charlotte Casiraghi'ye gelirsek... Annesi Caroline'in gençlik yıllarını anımsatan güzelliğiyle dikkat çeken genç kadın, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Oyuncu Gad Elmaleh ile evliliğin eşiğinden dönen Casiraghi'nin bu birliktelikten 7 yaşında Raphael adında bir oğlu bulunuyor.

12OĞULLARI DOĞDUKTAN ALTI AY SONRA EVLENDİLER

OĞULLARI DOĞDUKTAN ALTI AY SONRA EVLENDİLER

Elmaleh ile ilişkisini bitiren Charlotte Casiraghi sonradan film yapımcısı Dimitri Rassam ile birlikte olmaya başladı. Çift, nişanlandı. Oğulları Balthazar'ın dünyaya gelmesinden altı ay sonra da Avrupa sosyetesinin davetli olduğu bir törenle evlendiler.

13ÜNLÜ YILDIZ İLE FİLM YAPIMCISININ OĞLU

ÜNLÜ YILDIZ İLE FİLM YAPIMCISININ OĞLU

Casiraghi'nin evlendiği Dimitri Rassam da sinema alanında tanınmış bir aileden geliyor. Dimitri Rassam, Fransız yıldız Carole Bouquet ile film yapımcısı Jean Pierre Rassam'ın oğlu.

14ÜNLÜ FRANSIZ OYUNCU

ÜNLÜ FRANSIZ OYUNCU

Charlotte Casiraghi'nin kayınvalidesi ve Dimitri Rassam'ın annesi Carole Bouquet, bir döneme önce model sonra da oyuncu olarak damgasını vurdu.

15HALA DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARINDAN BİRİ

HALA DÜNYANIN EN GÜZEL KADINLARINDAN BİRİ

Bugün 63 yaşında olan Bouquet, hala sinema tarihinin en güzel kadınlarından biri olarak biliniyor.

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