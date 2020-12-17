Ağlaya ağlaya evlenmişti: Prenses saçlarını kazıttı

Bir süredir kısacık kestirdiği saçları ve kahkülleriyle bazı moda uzmanları tarafından eleştirilen Charlene, bu kez de saçlarının yarısını kazıttı. Kraliyet ailesi üyelerini daha çok geleneksel saç modelleriyle görmeye alışanlar da bu değişiklik karşısında şoke oldu. Bazı saç tasarımcıları Prenses'in saçlarının sanki altı yaşındaki ikizleri tarafından kesilmiş gibi göründüğünü ileri sürdü. Bazıları da kendisinin bile yapmış olabileceğini belirtti.