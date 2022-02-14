Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir? Molnupiravir ilacında öncelik kimlerde olacak? İşte Kovid-19 tedavisinde yeni yöntemin detayları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
KDV indirimleri başladı Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldiKDV indirimleri başladı! Zincir marketlerden arka arkaya duyurular geldi#KDV İndirimi
‘Haram ettiği’ nafaka yaktı‘Haram ettiği’ nafaka yaktı#Nafaka
Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...#Galatasaray
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldıSon dakika... Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS kaldırıldı#OGS
Altın eve değerlenip dönecekAltın eve değerlenip dönecek#Altın Hesabı
Ortalığı karıştıran darbe iddiası Rusya saldırmaya başladı bile: Binlerce ihbar geldi...Ortalığı karıştıran darbe iddiası! Rusya saldırmaya başladı bile: Binlerce ihbar geldi...#RUSYA
Tartının baskısına karşı hareket: ANTİ DİYETTartının baskısına karşı hareket: ANTİ DİYET#Anti Diyet
Trumptan flaş casusluk iddiası: Ölümle cezalandırılabilirdiTrump'tan flaş casusluk iddiası: Ölümle cezalandırılabilirdi!#ABD
Altılı masanın şansı var mıAltılı masanın şansı var mı?#Enflasyon
Bakan Koca paylaştı İşte il il koronavirüs vaka sayılarıBakan Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs vaka sayıları#Koronavirüs
Bilim Kurulu üyesinden Molnupiravir açıklaması: İlk 5 gün kritikBilim Kurulu üyesinden 'Molnupiravir' açıklaması: İlk 5 gün kritik#Koronavirüs
İngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke ettiİngiltere bu skandalla çalkalanıyor... 54 yaşındaki general komşularını şoke etti#İngiltere
Buse’den kafaları karıştıran hamle... Önce paylaştı sonra sildiBuse’den kafaları karıştıran hamle... Önce paylaştı sonra sildi!#Sevcan Orhan
Müptelanım kocacığımMüptelanım kocacığım!#Rasim Öztekin
HABERLERGündem Haberleri

Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir? Molnupiravir ilacında öncelik kimlerde olacak? İşte Kovid-19 tedavisinde yeni yöntemin detayları

#Molnupiravir#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı

Molnupiravir ilacı nedir? sorusu Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile gündeme geldi. Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır." dedi. Koronavirüse karşı, Merck firması tarafından geliştirilen 'Molnupiravir' adlı ilaç, klinik araştırmanın sonuçlarına göre ağır koronavirüs hastalarında hastaneye yatış ve ölüm riskini neredeyse ortadan kaldırıyor. Peki, Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir? İşte, koronavirüse karşı kullanılan Molnupiravir ilacı ile ilgili merak edilen tüm bilgiler.

1/8Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir Molnupiravir ilacında öncelik kimlerde olacak İşte Kovid-19 tedavisinde yeni yöntemin detayları

Molnupiravir ilacı ve yan etkileri, koronavirüs tedavisinde başlayacak kullanımı öncesinde gündemde yer aldı. Uzun süredir bilim insanlarının üzerinde çalıştığı Molnupiravir ilacının siparişini ABD, Avustralya ve Singapur geçtiğimiz ekim ayında vermişti. Ülkemizde de 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı olanlar Molnupiravir ilacının kullanımına başlayacak. ABD’li bilim insanları tarafından geliştirilen Molnupiravir, grip virüsüne karşı etkili olan antiviral bir ilaç. Uzmanlara göre Molnupiravir’in virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu ise kesinleşti.

2/8Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir Molnupiravir ilacında öncelik kimlerde olacak İşte Kovid-19 tedavisinde yeni yöntemin detayları

Ülkemizde de 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı olanlar Molnupiravir ilacının kullanımına başlayacak. ABD’li bilim insanları tarafından geliştirilen Molnupiravir, grip virüsüne karşı etkili olan antiviral bir ilaç. Uzmanlara göre Molnupiravir’in virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu ise kesinleşti.

3/8KORONAVİRÜS İLACI NASIL KULLANILACAK

KORONAVİRÜS İLACI NASIL KULLANILACAK?

Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: İlk kez elimizde Kovid'e karşı etkinliği kanıtlanmış bir ilaç var; ilk 5 gün kritik

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, pandeminin başından beri ilk kez "Kovid'e karşı da etkinliği ispatlanmış" bir ilacın kullanıma girdiğini söyledi. Yavuz, "Molnupiravir" etken maddeli antiviral ilaca, hangi hasta gruplarında öncelik verileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu:

4/8Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir Molnupiravir ilacında öncelik kimlerde olacak İşte Kovid-19 tedavisinde yeni yöntemin detayları

"Özellikle Kovid'i ağır geçirme riski yüksek olan hastalarda molnupiravir kullanımı öncelikli olacak. Ancak burada da zamanlama çok önemli, ilk 5 günde ilaç başlanırsa etkinliği yüksek. O nedenle bu gruptakilerin nezle oldum, üşüttüm diye belirtileri geçiştirmeden şüpheli durumda hemen test yaptırmaları çok önemli" dedi.

5/8MOLNUPİRAVİR NEDİR

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Uzun süredir üzerinde çalışılan Molnupiravir isimli ilaç, Koronavirüs tedavisi için önemli seçeneklerden biri olacak. Molnupiravir ABD’li bilim insanları tarafından Emory Üniversitesi’nde geliştirilen, grip virüsüne karşı etkili olan antiviral bir ilaç. Lagevrio markası altında satılan Molnupiravir, belirli RNA virüslerinin replikasyonunu engelleyen bir antiviral ilaçtır ve SARS-CoV-2 ile enfekte olanlarda COVID-19'u tedavi etmek için kullanılır.

6/8Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir Molnupiravir ilacında öncelik kimlerde olacak İşte Kovid-19 tedavisinde yeni yöntemin detayları

Gribe karşı etkinliği geçen yıl test aşamasındaydı. Salgın ortaya çıktıktan bir süre sonra Molnupiravir'in koronavirüse karşı etkisi üzerinde duruldu. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde de ilacın Covid-19'u 24 saat içinde etkisiz hale getirdiği açıklandı. Molnupiravir, Birleşik Krallık'ta Kasım 2021'de tıbbi kullanım için onaylanmıştır.

7/8Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir Molnupiravir ilacında öncelik kimlerde olacak İşte Kovid-19 tedavisinde yeni yöntemin detayları

Günde iki defa Molnupiravir verilerek uygulanan tedavinin ardından hastaların hiçbirinde bulaşıcı virüse rastlanmadı. Son aşama olarak Faz-3 denemelerine geçildi. Bu noktada da başarılı olacağı görüşü hâkimdi ama yine de tereddütler barındırıyordu. ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışan immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, “Molnupiravir’in virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu artık kesinleşti” diyor ve ağır hastalığı yüzde 50, ölümleri de 100’e yakın önlediğini söylüyor. Unutmaz, ilacın Faz-3 çalışmalarındaki başarısı ve sonrasında ortaya çıkan gelişmelerle ilgili de şu bilgileri paylaşıyor:

8/8Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir Molnupiravir ilacında öncelik kimlerde olacak İşte Kovid-19 tedavisinde yeni yöntemin detayları

“İlacın Faz-3 çalışması oldukça önemliydi. Çünkü hastalığın ağır seyri ve ölümleri önleyip önlemediği test ediliyordu. Bunun için iki grup kullanıldı. İlk gruba Molnupiravir ilacını verdiler. Diğer grup ise ‘plesebo’ olarak bilinen kontrol grubuydu yani ilaç verilmeyen grup. Ama ne ilacı veren ne de ilacı alan bunu bilmiyordu.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Molnupiravir#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı