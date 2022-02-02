Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir? Koronavirüse karşı kullanımı başlayan Molnupiravir ilacı hakkında uzman yorumları

Molnupiravir ilacı ve yan etkileri, koronavirüs tedavisinde başlayacak kullanımı öncesinde gündemde yer aldı. Uzun süredir bilim insanlarının üzerinde çalıştığı Molnupiravir ilacının siparişini ABD, Avustralya ve Singapur geçtiğimiz ekim ayında vermişti. Ülkemizde de 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı olanlar Molnupiravir ilacının kullanımına başlayacak. ABD’li bilim insanları tarafından geliştirilen Molnupiravir, grip virüsüne karşı etkili olan antiviral bir ilaç. Uzmanlara göre Molnupiravir’in virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu ise kesinleşti.
Uzun süredir üzerinde çalışılan Molnupiravir isimli ilaç, Koronavirüs tedavisi için önemli seçeneklerden biri olacak. Molnupiravir ABD’li bilim insanları tarafından Emory Üniversitesi’nde geliştirilen, grip virüsüne karşı etkili olan antiviral bir ilaç. Lagevrio markası altında satılan Molnupiravir, belirli RNA virüslerinin replikasyonunu engelleyen bir antiviral ilaçtır ve SARS-CoV-2 ile enfekte olanlarda COVID-19'u tedavi etmek için kullanılır.
Gribe karşı etkinliği geçen yıl test aşamasındaydı. Salgın ortaya çıktıktan bir süre sonra Molnupiravir'in koronavirüse karşı etkisi üzerinde duruldu. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde de ilacın Covid-19'u 24 saat içinde etkisiz hale getirdiği açıklandı. Molnupiravir, Birleşik Krallık'ta Kasım 2021'de tıbbi kullanım için onaylanmıştır.
Günde iki defa Molnupiravir verilerek uygulanan tedavinin ardından hastaların hiçbirinde bulaşıcı virüse rastlanmadı. Son aşama olarak Faz-3 denemelerine geçildi. Bu noktada da başarılı olacağı görüşü hâkimdi ama yine de tereddütler barındırıyordu. ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışan immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, “Molnupiravir’in virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu artık kesinleşti” diyor ve ağır hastalığı yüzde 50, ölümleri de 100’e yakın önlediğini söylüyor. Unutmaz, ilacın Faz-3 çalışmalarındaki başarısı ve sonrasında ortaya çıkan gelişmelerle ilgili de şu bilgileri paylaşıyor:
“İlacın Faz-3 çalışması oldukça önemliydi. Çünkü hastalığın ağır seyri ve ölümleri önleyip önlemediği test ediliyordu. Bunun için iki grup kullanıldı. İlk gruba Molnupiravir ilacını verdiler. Diğer grup ise ‘plesebo’ olarak bilinen kontrol grubuydu yani ilaç verilmeyen grup. Ama ne ilacı veren ne de ilacı alan bunu bilmiyordu.”