Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir? Koronavirüse karşı kullanımı başlayan Molnupiravir ilacı hakkında uzman yorumları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan yüreklere su serpen mesaj: 6 ay önceki ile bugünkü anlamı aynı değilBakan Koca'dan yüreklere su serpen mesaj: 6 ay önceki ile bugünkü anlamı aynı değil#Koronavirüs
Gedson Fernandesi KAPa bildirdi Rizespor formasıyla İstanbula geldiGedson Fernandes'i KAP'a bildirdi! Rizespor formasıyla İstanbul'a geldi#Transfer
İpsalada Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldıİpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı#Edirne Valiliği
Bilim Kurulundan kritik karar... Kovid-19 tedavisinde yeni dönemBilim Kurulu'ndan kritik karar... Kovid-19 tedavisinde yeni dönem!#Fahrettin Koca
Erdoğan: 3 ayrı noktada bombaladık, kaçacak delik aradılarErdoğan: 3 ayrı noktada bombaladık, kaçacak delik aradılar#Cumhurbaşkanı
Terör örgütüne Kartal darbesi Dev harekatın detayları belli olduTerör örgütüne 'Kartal' darbesi! Dev harekatın detayları belli oldu#MSB
Rusyaya karşı flaş hamle... Biden resmen onayladıRusya'ya karşı flaş hamle... Biden resmen onayladı!#Joe Biden
Emine Erdoğan, miniklerle bir araya geldiEmine Erdoğan, miniklerle bir araya geldi#Emine Erdoğan
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
Muskın başına bela oldu... Herkes onun peşindeMusk'ın başına bela oldu... Herkes onun peşinde! #Elon Musk
O davayı kazandı Benim anneliğimi sorgulayanlarO davayı kazandı! 'Benim anneliğimi sorgulayanlar'#Ceren Hindistan
İstanbula döndü, F.Bahçe resmen açıkladıİstanbul'a döndü, F.Bahçe resmen açıkladı#Fenerbahçe
Sinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldüSinemanın yaşayan efsanesi İtalyan oyuncu Monica Vitti 90 yaşında öldü#Monica Vitti
Omicron’la daha da yaygınlaşan tehlike: Covid UtancıOmicron’la daha da yaygınlaşan tehlike: Covid Utancı#Covid-19
Bakan Muş ihracat rakamlarını açıkladıBakan Muş ihracat rakamlarını açıkladı#Mehmet Muş
HABERLERGündem Haberleri

Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir? Koronavirüse karşı kullanımı başlayan Molnupiravir ilacı hakkında uzman yorumları

#Molnupiravir#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı

Molnupiravir ilacı nedir? sorusu Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile gündeme geldi. Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibariyle başlayacaktır." dedi. Koronavirüse karşı, Merck firması tarafından geliştirilen 'Molnupiravir' adlı ilaç, klinik araştırmanın sonuçlarına göre ağır koronavirüs hastalarında hastaneye yatış ve ölüm riskini neredeyse ortadan kaldırıyor. Peki, Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir? İşte, koronavirüse karşı kullanılan Molnupiravir ilacı ile ilgili merak edilen tüm bilgiler.

1/5Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir Koronavirüse karşı kullanımı başlayan Molnupiravir ilacı hakkında uzman yorumları

Molnupiravir ilacı ve yan etkileri, koronavirüs tedavisinde başlayacak kullanımı öncesinde gündemde yer aldı. Uzun süredir bilim insanlarının üzerinde çalıştığı Molnupiravir ilacının siparişini ABD, Avustralya ve Singapur geçtiğimiz ekim ayında vermişti. Ülkemizde de 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı olanlar Molnupiravir ilacının kullanımına başlayacak. ABD’li bilim insanları tarafından geliştirilen Molnupiravir, grip virüsüne karşı etkili olan antiviral bir ilaç. Uzmanlara göre Molnupiravir’in virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu ise kesinleşti.

2/5MOLNUPİRAVİR NEDİR

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Uzun süredir üzerinde çalışılan Molnupiravir isimli ilaç, Koronavirüs tedavisi için önemli seçeneklerden biri olacak. Molnupiravir ABD’li bilim insanları tarafından Emory Üniversitesi’nde geliştirilen, grip virüsüne karşı etkili olan antiviral bir ilaç. Lagevrio markası altında satılan Molnupiravir, belirli RNA virüslerinin replikasyonunu engelleyen bir antiviral ilaçtır ve SARS-CoV-2 ile enfekte olanlarda COVID-19'u tedavi etmek için kullanılır.

3/5Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir Koronavirüse karşı kullanımı başlayan Molnupiravir ilacı hakkında uzman yorumları

Gribe karşı etkinliği geçen yıl test aşamasındaydı. Salgın ortaya çıktıktan bir süre sonra Molnupiravir'in koronavirüse karşı etkisi üzerinde duruldu. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde de ilacın Covid-19'u 24 saat içinde etkisiz hale getirdiği açıklandı. Molnupiravir, Birleşik Krallık'ta Kasım 2021'de tıbbi kullanım için onaylanmıştır.

4/5Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir Koronavirüse karşı kullanımı başlayan Molnupiravir ilacı hakkında uzman yorumları

Günde iki defa Molnupiravir verilerek uygulanan tedavinin ardından hastaların hiçbirinde bulaşıcı virüse rastlanmadı. Son aşama olarak Faz-3 denemelerine geçildi. Bu noktada da başarılı olacağı görüşü hâkimdi ama yine de tereddütler barındırıyordu. ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışan immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, “Molnupiravir’in virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu artık kesinleşti” diyor ve ağır hastalığı yüzde 50, ölümleri de 100’e yakın önlediğini söylüyor. Unutmaz, ilacın Faz-3 çalışmalarındaki başarısı ve sonrasında ortaya çıkan gelişmelerle ilgili de şu bilgileri paylaşıyor:

5/5Molnupiravir nedir, etkileri nelerdir Koronavirüse karşı kullanımı başlayan Molnupiravir ilacı hakkında uzman yorumları

“İlacın Faz-3 çalışması oldukça önemliydi. Çünkü hastalığın ağır seyri ve ölümleri önleyip önlemediği test ediliyordu. Bunun için iki grup kullanıldı. İlk gruba Molnupiravir ilacını verdiler. Diğer grup ise ‘plesebo’ olarak bilinen kontrol grubuydu yani ilaç verilmeyen grup. Ama ne ilacı veren ne de ilacı alan bunu bilmiyordu.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Molnupiravir#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı