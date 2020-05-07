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Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 10:37,

Modelliği bıraktı, yaşlı bakım evinde çalışmaya başladı

Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen genç model, koronavirüs salgını nedeniyle işine ara verdi ve yaşlılara hizmet veren bir bakımevinde çalışmaya başladı.

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1YAŞLILARA YARDIM ELİNİ UZATTI
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YAŞLILARA YARDIM ELİNİ UZATTI

Bugüne kadar kariyeri boyunca ünlü moda firmaları için podyuma çıkan, reklam çekimlerinde tanıtım yüzü olan İngiliz model Harriet Rose, koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine mesleğine ara verdi. Rose, yaşadığı Kent'te bir yaşlı bakımevinde çalışmaya başladı.

2SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Harriet Rose, bu gelişmeyi Instagram sayfasından takipçilerine duyurdu. Bu paylaşımlarında çalıştığı bakımevinin üniformasını giydi genç model.

3ZOR ZAMANLAR
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ZOR ZAMANLAR

Genç model, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bir ay önce bu bakımevinde çalışmaya başladığını belirtti. Amacının da bu zor zamanlarda ihtiyaç duyan yaşlı insanlara yardım etmek olduğunu yazdı.

4BİR KAYIP YAŞANMADI
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BİR KAYIP YAŞANMADI

Harriet Rose, her ne kadar koronavirüs nedeniyle zor zamanlar yaşansa da çalıştığı yaşlı bakımevinde hastalık nedeniyle herhangi bir kayıp yaşamadıklarını bunun da büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

5BAKIMEVİNDE HASTALIK YOK
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BAKIMEVİNDE HASTALIK YOK

Model, ne bakımevinde kalanlar arasında ne de orada çalışanlarda koronavirüse rastlanmadığını da büyük bir mutlulukla ifade etti.

6PES ETMİYORUZ
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PES ETMİYORUZ

Harriett Rose, uzun saatler boyunca çalıştıklarını, yeteri kadar uyuyamadıklarını söyleyerek "Ama pes etmiyoruz, biz buna değeriz" diye yazdı.

7EVDE KALIN
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EVDE KALIN

Genç model, takipçilerine koronavirüsten korunmak için evlerinde kalmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğini de hatırlattı. 

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