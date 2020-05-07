Modelliği bıraktı, yaşlı bakım evinde çalışmaya başladı
Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen genç model, koronavirüs salgını nedeniyle işine ara verdi ve yaşlılara hizmet veren bir bakımevinde çalışmaya başladı.
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YAŞLILARA YARDIM ELİNİ UZATTI
Bugüne kadar kariyeri boyunca ünlü moda firmaları için podyuma çıkan, reklam çekimlerinde tanıtım yüzü olan İngiliz model Harriet Rose, koronavirüs salgını nedeniyle bir süreliğine mesleğine ara verdi. Rose, yaşadığı Kent'te bir yaşlı bakımevinde çalışmaya başladı.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Harriet Rose, bu gelişmeyi Instagram sayfasından takipçilerine duyurdu. Bu paylaşımlarında çalıştığı bakımevinin üniformasını giydi genç model.
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ZOR ZAMANLAR
Genç model, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bir ay önce bu bakımevinde çalışmaya başladığını belirtti. Amacının da bu zor zamanlarda ihtiyaç duyan yaşlı insanlara yardım etmek olduğunu yazdı.
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BİR KAYIP YAŞANMADI
Harriet Rose, her ne kadar koronavirüs nedeniyle zor zamanlar yaşansa da çalıştığı yaşlı bakımevinde hastalık nedeniyle herhangi bir kayıp yaşamadıklarını bunun da büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.
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BAKIMEVİNDE HASTALIK YOK
Model, ne bakımevinde kalanlar arasında ne de orada çalışanlarda koronavirüse rastlanmadığını da büyük bir mutlulukla ifade etti.
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PES ETMİYORUZ
Harriett Rose, uzun saatler boyunca çalıştıklarını, yeteri kadar uyuyamadıklarını söyleyerek "Ama pes etmiyoruz, biz buna değeriz" diye yazdı.
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EVDE KALIN
Genç model, takipçilerine koronavirüsten korunmak için evlerinde kalmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğini de hatırlattı.