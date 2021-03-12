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Haber Giriş: 12 Mart 2021 - 10:19 | 

Model ve oyuncu Emily Ratajkowski ve eşi Sebastian Bear McClard'ın oğlu dünyaya geldi  

Ünlü model ve oyuncu, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bir bebek beklediğini ünlü dergiye verdiği pozlarla duyuran model, oğluyla çekilen ilk pozunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

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1SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Model ve oyuncu Emily Ratajkowski, dokuz aydır heyecanla beklediği oğluna sonunda kavuştu. 2018 yılında yapımcı Sebastian Bear McClard ile ani bir şekilde evlenen Ratajkowski, 29 yaşında ilk kez anne oldu. Hamileliğini, Vogue dergisine verdiği pozlar ve kaleme aldığı bir makaleyle duyuran Ratajkowski, oğlunu da sosyal medya üzerinden takipçileriyle tanıştırdı.

2HAYATIMIN EN MUTLU VE SEVGİ DOLU SABAHI

'HAYATIMIN EN MUTLU VE SEVGİ DOLU SABAHI'

Oğlunu emzirirken çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Emily Ratajkowski, bebeklerinin adını da açıkladı aynı paylaşımda. Ünlü model ve oyuncu "Sylvester Apollo Bear, yeryüzü cephesinde bize katıldı" diye yazdı. Ratajkowski, oğlunun 8 Mart'ta dünyaya geldiğini de belirtti. Güzel model ve oyuncu, oğlu ile ilgili olarak " hayatımın en gerçek üstü, güzel ve sevgi dolu sabahı" notunu da düştü.

3STALLONEYE ADAŞ OLDU

STALLONE'YE ADAŞ OLDU

Emily Ratajkowski ve Sebastien Bear McClard'ın bebeklerine, ünlüler dünyasında bugüne kadar rastlanmayan Sylvester ismini vermesi de dikkat çekti. Bebek, böylece Hollywood'un efsanelerinden Sylvester Stallone ile adaş oldu.

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Emily Ratajkowski anne oldu

5DOĞUM ÖNCESİ DÜŞÜNCELERİ TARTIŞILMIŞTI

DOĞUM ÖNCESİ DÜŞÜNCELERİ TARTIŞILMIŞTI

Oyuncu ve yapımcı Sebastian Bear McClard ile evlenen Ratajkowski, hamileliğini de Vogue dergisine verdiği pozlar ve kaleme aldığı bir makale ile duyurmuştu. Emily Ratajkowski'nin makalesinde savunduğu görüşleri de tartışma konusu olmuştu. Ratajkowski, dergide yayınlanan yazısında bebeğinin kim olacağını ve kendilerinin nasıl birer ebeveyn olacaklarını merak ettiğini de belirtti.

6CİNSİYET AYRIMCILIĞI OLMADAN BÜYÜYECEK

CİNSİYET AYRIMCILIĞI OLMADAN BÜYÜYECEK

Emily Ratajkowski hamilelik haberini arkadaşlarına verdiklerinde, herkesin kendilerini tebrik ettiğini belirti. Bebeğinin cinsiyetine ilişkin olarak da tartışma yaratacak görüşler de belirtti. Çocuğunu cinsiyetlerin ön plana çıkmadığı bir çevrede büyütmek istediğini belirten Ratajkowski, herkesin bebeğin cinsiyetini de merak ettiğini ve bu konuda hangisini istediklerini sorduklarını da anlattı.

7NASIL BİR İNSAN OLACAĞINI MERAK EDİYORUM

'NASIL BİR İNSAN OLACAĞINI MERAK EDİYORUM'

 Ratajkowski "Çocuğumuzun cinsiyetini o 18 yaşına gelene kadar bilmek istemiyoruz" diye yanıt verdiklerini ve herkesin buna kahkahalarla güldüğünü da belirtti. Ratajkowski bebeğin cinsiyetinden çok onun ileride nasıl bir insan olacağını merak ettiklerini de ekledi.

8İLK KEZ BABA OLMANIN MUTLULUĞU

İLK KEZ BABA OLMANIN MUTLULUĞU

Ratajkowski'nin eşi Sebastian Bear McClard da baba olduktan birkaç gün sonra bebeğine yaptığı alışverişten dönerken görüntülendi. Çiçeği burnunda babanın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

9ONLAR DA KARANTİNADA BEBEK SABİHİ OLDU

ONLAR DA KARANTİNADA BEBEK SABİHİ OLDU

Karantina sürecinde bebek sahibi olarak ailesini genişleten tek ünlü Emily Ratajkowski değildi. İşte koronavirüs karantinasında bebek sahibi olan ünlüler.

10ÜNLÜ MODELİN MUTLULUĞU

ÜNLÜ MODELİN MUTLULUĞU

Ünlü model Elsa Hosk anne oldu. 2015 yılından bu yana Tom Daly ile birlikte olan 32 yaşındaki Hoss, kızının dünyaya geldiğini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Çiftin bebeği, bu yılın şubat ayında dünyaya geldi.

11GIGI DE ANNE OLDU

GIGI DE ANNE OLDU

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12ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI DOĞDU

ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI DOĞDU

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13İLK KEZ ANNE OLMANIN MUTLULUĞU

İLK KEZ ANNE OLMANIN MUTLULUĞU

Hollandalı model Romee Strijd, ilk kez anne oldu. 25 yaşındaki model ve iki yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Laurens van Leeuwen'in kızı dünyaya geldi.

14ÜNLÜ ÇİFT KIZLARINA KAVUŞTU

ÜNLÜ ÇİFT KIZLARINA KAVUŞTU

Sophie Turner ile Joe Jonas da Willa adını verdikleri kızlarını karantina sürecinde kucaklarına aldı.

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