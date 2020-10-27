Hamileliğini böyle ilan etti

Başarılı kariyerinin yanı sıra sosyal medyadaki iddialı paylaşımlarıyla da tanınan model ve oyuncu Emily Ratajkowski ilk bebeğine hamile olduğunu ilan etti.
Backgrid USA, Instagram
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İki yıl önce oyuncu ve yapımcı Sebastian Bear McClard ile evlenen 19 yaşındaki Ratajkowski, Vogue dergisine, giderek büyüyen karnıyla kapak pozu verdi.
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Ratajkowski, dergiye verdiği pozlardan bazılarını Instagram sayfasında da paylaştı. Model ve oyuncu dergi için hamilelik ile ilgili bir de makale kaleme aldı.
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Emily Ratajkowski makalesinde bebeğinin kim olacağını ve kendilerinin nasıl birer ebeveyn olacaklarını merak ettiğini de belirtti.
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Emily Ratajkowski hamilelik haberini arkadaşlarına verdiklerinde, herkesin kendilerini tebrik ettiğini belirti. Bebeğinin cinsiyetine ilişkin olarak da tartışma yaratacak görüşler de belirtti.
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Çocuğunu cinsiyetlerin ön plana çıkmadığı bir çevrede büyütmek istediğini belirten Ratajkowski, herkesin bebeğin cinsiyetini de merak ettiğini ve bu konuda hangisini istediklerini sorduklarını da anlattı.
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Ratajkowski "Çocuğumuzun cinsiyetini o 18 yaşına gelene kadar bilmek istemiyoruz" diye yanıt verdiklerini ve herkesin buna kahkahalarla güldüğünü da belirtti. Ratajkowski bebeğin cinsiyetinden çok onun ileride nasıl bir insan olacağını merak ettiklerini de ekledi.
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Ünlü model ve oyuncu önceki gün de New York'ta çıktığı alışveriş turunda objektiflere takıldı. Bel dekoltesine sahip siyah bir elbise giyen Ratajkowski görünümünü kırmızı uzun çizmelerle tamamladı.
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Ratajkowski'nin dar elbisesinden iyice belirginleşen karnı da dikkat çekti.
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Emily Ratajkowski ve Sebastian Bear McClard, iki yıl önce sürpriz bir şekilde evlendi.