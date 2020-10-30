Karantinada bebek yaptılar

2018 yılında evlenen Karlie Kloss ile Joshua Kushner, önümüzdeki yıl ilk bebeklerini kucaklarına alacak. Onlar yakın zamanda bebek haberi duyuran tek ünlü çift değil. İşte belki de hayatlarının en zor döneminde birdenbire dünyanın en mutlu insanlarına dönüşen o ünlü çiftler.