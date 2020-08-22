Dostlarla yatta kahvaltı

25 yaşındaki model dün de kalabalık bir grupla çıktığı yat gezintisinde kahvaltı ederken görüntülendi. Moda dünyasında ve sosyal medyada Demi Rose olarak tanınan model, bikinisinin altına şeffaf bir etek giydi. Serinlemek için de elinden yelpazeyi eksik etmedi.Demi Rose; açık büfede, kendine meyve ağırlıklı bir tabak hazırladı. Masada arkadaşlarıyla sohbet ederken bol bol su içti. Adını Instagram sayesinde duyuran Demi Rose, 2016 yılında beklediği ve yıllarca hayal ettiği şöhrete kavuştu. Kıvrımları yüzünden ilk dönemde kapısını çaldığı model ajansları tarafında geri çevrilen genç kız, Instagram paylaşımları sayesinde adını duyurdu. Sonra da özellikle ünlü plaj giyimi firmalarının dikkatini çekti ve onlarla çalışmaya başladı. Rose, Instagram'da 14.3 milyon takipçiye sahip. Uzun süredir de ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak kamera ve objektif karşısına geçiyor.