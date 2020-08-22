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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 14:09 | 

Dostlarla yatta kahvaltı

Instagram sayesinde şöhrete kavuşan İngiliz model Demi Rose Mawby, arkadaşlarıyla birlikte İspanya'nın Ibiza adasında tatil yapıyor.

Backgrid UK

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1YATTA KAHVALTI
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YATTA KAHVALTI

25 yaşındaki model dün de kalabalık bir grupla çıktığı yat gezintisinde kahvaltı ederken görüntülendi.

2YELPAZEYLE SERİNLEDİ
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YELPAZEYLE SERİNLEDİ

Moda dünyasında ve sosyal medyada Demi Rose olarak tanınan model, bikinisinin altına şeffaf bir etek giydi. Serinlemek için de elinden yelpazeyi eksik etmedi.

3DOSTLARLA SOHBET
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DOSTLARLA SOHBET

Demi Rose; açık büfede, kendine meyve ağırlıklı bir tabak hazırladı. Masada arkadaşlarıyla sohbet ederken bol bol su içti.

4INSTAGRAM ŞÖHRETİ
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INSTAGRAM ŞÖHRETİ

Adını Instagram sayesinde duyuran Demi Rose, 2016 yılında beklediği ve yıllarca hayal ettiği şöhrete kavuştu.

5ÇALDIĞI KAPILAR YÜZÜNE KAPANMIŞTI
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ÇALDIĞI KAPILAR YÜZÜNE KAPANMIŞTI

Kıvrımları yüzünden ilk dönemde kapısını çaldığı model ajansları tarafında geri çevrilen genç kız, Instagram paylaşımları sayesinde adını duyurdu.

6PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ
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PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

 Sonra da özellikle ünlü plaj giyimi firmalarının dikkatini çekti ve onlarla çalışmaya başladı.

7ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ
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ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ

Rose, Instagram'da 14.3 milyon takipçiye sahip. Uzun süredir de ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak kamera ve objektif karşısına geçiyor.

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