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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 09:37 | 

Yeni sevgilisini ailesiyle birlikte tatile götürdü

Bir döneme damgasını vuran top modelin kendisi gibi aynı alanda kariyer yapan kızı, yeni bir aşka yelken açtı.

Backgrid USA, Mega News Agency

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1YENİ AŞK, YENİ HEYECAN
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YENİ AŞK, YENİ HEYECAN

Daha önce ailesinin istemediği bir ilişki yaşayan genç model şimdi kendi yaşıtı oyuncuyla mutluluğu buldu.

2MAGAZİN BASININDA ANNESİNİN YERİNİ ALDI
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MAGAZİN BASININDA ANNESİNİN YERİNİ ALDI

1980 ve 90'lı yılların en gözde top modellerinden biri olan Cindy Crawford ile eşi Rande Gerber'in ilk göz ağrısı 19 yaşındaki  Kaia Gerber, bir süredir magazin basınında annesinin geçmişteki yerini aldı.

3GENÇ KUŞAK OYUNCU
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GENÇ KUŞAK OYUNCU

Sadece çıktığı defilelerle değil aynı zamanda öze hayatıyla da gündemden düşmeyen 19 yaşındaki Kaia Gerber, bir süredir genç kuşak oyunculardan Jacob Elordi ile birlikte.

4KAIANIN ANNE VE BABASI DA ONLARLA BİRLİKTE
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KAIA'NIN ANNE VE BABASI DA ONLARLA BİRLİKTE

Gerber ile 24 yaşındaki Elordi, geçtiğimiz günlerde çıktıkları Meksika tatilinde objektiflere takıldı. Bu tatilde genç çifte Gerber'in annesi Cindy Crawford ile babası Rande Gerber de eşlik etti.

5GÜNEŞLENİRKEN OKUDULAR
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GÜNEŞLENİRKEN OKUDULAR

Genç çift, kaldıkları villanın havuz başında bir süre güneşlenip kitap okurken görüntülendi.

6YENİ BİR AŞK
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YENİ BİR AŞK

Sadece bir ay önce birlikte olmaya başlayan Kaia Gerber ile Jacob Elordi, ilk olarak bu ayın başlarında Malibu'da bir restoranda romantik bir yemek yerken samimi şekilde görüntülendi.

7SIK SIK BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER
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SIK SIK BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Daha sonra da Gerber ile Elordi New York sokaklarında neredeyse her gün objektiflere takıldı.

8SADECE GENÇLİK AŞKI İDDİASI
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SADECE GENÇLİK AŞKI İDDİASI

Çifte yakın bir kaynak ise E!News'e verdiği demeçte Kaia Gerber ile Jacob Elordi'nin ilişkilerinin sadece gençlik aşkı olduğunu, ortada ileriye yönelik herhangi bir plan bulunmadığını ileri sürdü.

9AİLE BU KEZ ONAYLADI
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AİLE BU KEZ ONAYLADI

Fakat aynı kaynak, Kaia Gerber'in daha önceki ilişkisini hiç onaylamayan Cindy Crawford ile Rande Gerber'in bu kez olumlu yaklaştığını ileri sürdü.

10SABAHTAN AKŞAMA BERABERLER
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SABAHTAN AKŞAMA BERABERLER

Aynı kişi, Kaia Gerber ile Jacob Elordi'nin son birkaç haftadır gece gündüz hiç ayrılmadığını da belirtti. Genç çiftin sabahtan akşama kadar birlikte vakit geçirdiğini, spora, yemeğe hep birlikte gittiklerini de anlattı.

11BU İLİŞKİYİ AİLESİ ONAYLAMADI
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BU İLİŞKİYİ AİLESİ ONAYLAMADI

Kaia Gerber daha önce Pete Davidson ile birlikteydi. Fakat sürdürdüğü hızlı hayat tarzı ve sık sık sevgili değiştirmesiyle tanınan Davidson ile ilişkisi, Gerber'in anne ve babasını endişelendirmişti.

12ZENDAYA İLE BİRLİKTEYDİ
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ZENDAYA İLE BİRLİKTEYDİ

Jacob Elordi ise kısa bir süre öncesine kadar bir başka genç yıldız, Zendaya ile birlikteydi.

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Ariel, Migros ve TOG Bugüne Kadar 393 bin çocuğu sevindirdi

Migros, Ariel ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), “Umudu Paylaş Kalplere Ulaş” kampanyası ile 10 binlerce ihtiyaç sahibini mutlu etmek için güçlerini birleştirdi. Artık bir gelenek halini alan ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleşen “Kıyafet Bağış Kampanyası” süresince, Migros Mağazaları’nda toplanan giysiler önce Ariel ile yıkanıyor. Ardından yeni gibi tertemiz olan giysiler Toplum Gönüllüsü gençler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor olacak. Kampanyayı P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya CMO ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Onur Yaprak Migros Pazarlama Direktörü Aysun Zaman ve TOG Vakfı Genel Müdürü Murat Çitilgülü ile Elif Ergu konuştu.(Sponsorlu İçerik)

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