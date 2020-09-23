Yeni sevgilisini ailesiyle birlikte tatile götürdü
Bir döneme damgasını vuran top modelin kendisi gibi aynı alanda kariyer yapan kızı, yeni bir aşka yelken açtı.
Backgrid USA, Mega News Agency
YENİ AŞK, YENİ HEYECAN
Daha önce ailesinin istemediği bir ilişki yaşayan genç model şimdi kendi yaşıtı oyuncuyla mutluluğu buldu.
GENÇ KUŞAK OYUNCU
Sadece çıktığı defilelerle değil aynı zamanda öze hayatıyla da gündemden düşmeyen 19 yaşındaki Kaia Gerber, bir süredir genç kuşak oyunculardan Jacob Elordi ile birlikte.
GÜNEŞLENİRKEN OKUDULAR
Genç çift, kaldıkları villanın havuz başında bir süre güneşlenip kitap okurken görüntülendi.
SIK SIK BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER
Daha sonra da Gerber ile Elordi New York sokaklarında neredeyse her gün objektiflere takıldı.
AİLE BU KEZ ONAYLADI
Fakat aynı kaynak, Kaia Gerber'in daha önceki ilişkisini hiç onaylamayan Cindy Crawford ile Rande Gerber'in bu kez olumlu yaklaştığını ileri sürdü.
BU İLİŞKİYİ AİLESİ ONAYLAMADI
Kaia Gerber daha önce Pete Davidson ile birlikteydi. Fakat sürdürdüğü hızlı hayat tarzı ve sık sık sevgili değiştirmesiyle tanınan Davidson ile ilişkisi, Gerber'in anne ve babasını endişelendirmişti.
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