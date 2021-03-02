İnsanlar benim cinsiyet değiştirdiğimi sanıyordu

Caprice Bourret, isminin takma değil gerçek olduğunu ve Doris Day'in oynadığı bir filme dayandığını da ekledi. Ünlü model "Annem o filmi izledikten sorar bir kızı olursa adını Caprice koymaya karar vermiş. Ben dünyaya gelince de bu ismi tercih etmiş" diye konuştu.