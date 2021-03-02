MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleriİnsanlar benim cinsiyet değiştirdiğimi sanıyordu
GeriMagazin İnsanlar benim cinsiyet değiştirdiğimi sanıyordu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 02 Mart 2021 - 15:25 | 

İnsanlar benim cinsiyet değiştirdiğimi sanıyordu

Ünlü Amerikalı modelden çarpıcı açıklamalar. 49 yaşındaki Caprice Bourret, mesleğe başladığı 1990'lı yıllarda herkesin kendisiyle ilgili tuhaf bir düşüncesi olduğun açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

The Disruptive Entrepreneur adlı yayına konuk olan Caprice Bourret, mesleğe başladığı ilk dönemde, herkesin kendisinin eskiden erkek olduğuna ve cinsiyet değiştirdikten sonra moda sektörüne geçtiğine inandıklarını anlattı.

2

Moda dünyasında Caprice olarak tanınan model, o dönemde, herkesin isminin bile takma olduğunu düşündüğünü söyledi. Caprice Bourret "O dönemde herkes benim gerçek adımı bulmaya çalışıyordu" dedi.

3

Caprice Bourret, isminin takma değil gerçek olduğunu ve Doris Day'in oynadığı bir filme dayandığını da ekledi. Ünlü model "Annem o filmi izledikten sorar bir kızı olursa adını Caprice koymaya karar vermiş. Ben dünyaya gelince de bu ismi tercih etmiş" diye konuştu.

4

Bourret, kendisiyle ilgili "cinsiyet değiştirme" haberlerinin başlarda kendisini eğlendirdiğini çünkü böyle bir şeyin konuşulduğuna inanmadığını belirtti. Ancak sonra bütün bunların sandığı gibi şaka değil gerçek olduğunu anladığını da ifade etti.

5

Caprice Bourret, 2011 yılında Ty Comfort ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki tane oğlu bulunuyor.

6
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi