İnsanlar benim cinsiyet değiştirdiğimi sanıyordu

Ünlü Amerikalı modelden çarpıcı açıklamalar. 49 yaşındaki Caprice Bourret, mesleğe başladığı 1990'lı yıllarda herkesin kendisiyle ilgili tuhaf bir düşüncesi olduğun açıkladı.
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The Disruptive Entrepreneur adlı yayına konuk olan Caprice Bourret, mesleğe başladığı ilk dönemde, herkesin kendisinin eskiden erkek olduğuna ve cinsiyet değiştirdikten sonra moda sektörüne geçtiğine inandıklarını anlattı.
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Moda dünyasında Caprice olarak tanınan model, o dönemde, herkesin isminin bile takma olduğunu düşündüğünü söyledi. Caprice Bourret "O dönemde herkes benim gerçek adımı bulmaya çalışıyordu" dedi.
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Caprice Bourret, isminin takma değil gerçek olduğunu ve Doris Day'in oynadığı bir filme dayandığını da ekledi. Ünlü model "Annem o filmi izledikten sorar bir kızı olursa adını Caprice koymaya karar vermiş. Ben dünyaya gelince de bu ismi tercih etmiş" diye konuştu.
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Bourret, kendisiyle ilgili "cinsiyet değiştirme" haberlerinin başlarda kendisini eğlendirdiğini çünkü böyle bir şeyin konuşulduğuna inanmadığını belirtti. Ancak sonra bütün bunların sandığı gibi şaka değil gerçek olduğunu anladığını da ifade etti.
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Caprice Bourret, 2011 yılında Ty Comfort ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki tane oğlu bulunuyor.