Model Bridget Malcolm ünlü markanın karanlık yüzünü anlattı: Bir kat merdiveni 10 dakikada çıkıyordum

'SAĞLIKLI OLDUĞUMU SANIYORDUM' Ünlü model o makalede Victoria's Secret deneyimine gönderme yaparak, "O dönemde sağlıklı ve formda olduğumu düşünüyordum" diye yazdı. Malcolm, görüşlerini dile getirmeyi şöyle sürdürdü: "Asıl olan şu, ben kendimi rahatsız edecek derecede aç bıraktığım için o yüksek profilli podyuma çıkmakla ödüllendirildim. Etrafımdaki birçok arkadaşım da hayatlarını tehdit eden bu durumu yaşadı" satırlarına da yer vermişti.