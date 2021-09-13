Model Bridget Malcolm ünlü markanın karanlık yüzünü anlattı: Bir kat merdiveni 10 dakikada çıkıyordum
Moda dünyasında adını duyurmak isteyen bütün modellerin hayallerini süsleyen Victoria's Secret firmasının "karanlık yüzü" artık iyiden iyiye gün yüzüne çıkıyor.
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MADALYONUN KARANLIK YÜZÜ
Son yıllarda hem ekonomik olarak hem de marka değeri anlamında eski günlerini mumla arayan firma için çalışan ünlü model, "madalyonun öteki yüzünü" tüm açıklığıyla gözler önüne serdi.
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ZAYIFLIK BASKISI
2015 ve 2016 yıllarında firma için podyuma çıkan 29 yaşındaki Bridget Malcolm, podyuma çıkabilmek için aç gezdiğini ve firmanın da zayıf olmaları konusunda kendilerine açıkça baskı yaptığını anlattı. 60 Dakika adlı programa katılan Malcolm, bu yüzden sadece su içtiğini ve yetersiz beslenmeden sağlığının etkilendiğini söyledi. Malcolm "Bir kat merdiveni çıkmam bile 10 dakika sürüyordu" diye konuştu.
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HER MODELİN DÜŞLERİNİ SÜSLÜYORDU
Bridget Malcolm, o dönemde "modelliğin zirvesi" olarak görülen defilerde podyumun perde arkasının, sanıldığı kadar da ışıltılı olmadığını anlattı. Özellikle de o yıllık defilelerde görev alan modeller için.
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BEDENEN VE ZİHNEN TÜKENMİŞTİM
Markanın kadınları sömürdüğünü ileri süren Bridget Malcolm, tanıtım yüzü olmak uğruna yeme bozukluğu geliştirdiğini, sık sık panik nöbetleri geçirdiğini de sözlerine ekledi. Malcolm o dönemdeki halini "Bedenen ve zihnen tükenmiştim" diyerek ifade etti.
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DAHA ÖNCE OE ELEŞTİRİ YÖNELTMİŞTİ
Bridget Malcolm, 2018 yılında da firmayla ilgili ağır eleştirileriyle gündeme gelmişti. Malcolm o dönemde de Victoria's Secret'ın sağlıksız güzellik standartlarını dayattığını savunmuştu.
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KENDİLERİNİ AÇLIKTAN ÖLDÜRÜYORLAR
Empowerment, Not Diminishment adlı blog için görüşlerini kaleme alan Malcolm, modellerin kendilerini açlıktan öldürdüğünü ve bunun sonucu olarak da yüksek prestijli bir işle yani yılın en çok konuşulan moda olayı olan Victoria's Secret defilesine çıkmakla ödüllendirildiğini ileri sürdü.
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'SAĞLIKLI OLDUĞUMU SANIYORDUM'
Ünlü model o makalede Victoria's Secret deneyimine gönderme yaparak, "O dönemde sağlıklı ve formda olduğumu düşünüyordum" diye yazdı. Malcolm, görüşlerini dile getirmeyi şöyle sürdürdü: "Asıl olan şu, ben kendimi rahatsız edecek derecede aç bıraktığım için o yüksek profilli podyuma çıkmakla ödüllendirildim. Etrafımdaki birçok arkadaşım da hayatlarını tehdit eden bu durumu yaşadı" satırlarına da yer vermişti.
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ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE
Victoria's Secret, modellerine aşırı zayıflık baskısı uyguladığı iddiaları yüzünden eleştiri oklarının hedefindeydi. Ünlü marka, geçen haziran ayında yapılan açıklamada bundan böyle kıvrımlı bedene sahip olan ünlülerle çalışacağını da açıklamıştı. Hatta bu karar moda çevrelerinde "devrim gibi" şeklinde nitelendirilmişti.
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SIRA DIŞI TANITIM YÜZLERİ SEÇTİLER
Hint asıllı oyuncu Priyanka Chopra ile eşcinsel olduğunu yıllar önce açıklayan futbolcu Megan Rapinoe'nin, firmanın yeni tanıtım yüzü olduğu açıklandı.
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İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERMEYECEKLER
Üstelik değişiklik sadece bu kadarla sınırlı kalmayacak. Firma yetkililerinin Page Six'e yaptığı açıklamaya göre, firmanın tanıtım yüzü olan modeller, iç çamaşırları içinde poz vermeyecek. Bunun yerine kendini yenileyen firmanın ya podcast yayınlarında ya da reklam materyallerinde görünecek.
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ESKİ 'MELEKLERİN' GELECEĞİ NET DEĞİL
Firmanın eski modellerinin yeniden tanıtım faaliyetlerinde görev alıp almayacakları ise henüz bilinmiyor. Bu konuda firmanın üst düzey yetkililerinden Martin Waters "Şu anda bunun kültürel olarak uygun olduğunu sanmıyorum" diyerek bu konudaki görüşünü bildirdi.
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CHOPRA DA TANITIM YÜZLERİ ARASINDA
Geçen şubat ayından firmada görev almaya başlayan Waters, firmanın bundan böyle "erkeklerin değil kadınların istediği gibi" olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Martin Waters " Uzun zaman önce değişmemiz gerektiğini biliyordum. Biz ekip olarak firmanın kontrolünü daha yeni ele aldık" dedi. Victoria's Secret'ın yeni tanıtım yüzü olarak Priyanka Chopra ile Megan Rapinoe'nin yanı sıra Adut Akech, serbest stil kayakçı Eileen Gu, Brezilyalı cinsiyet değiştirmiş model Valentina Sampaio, büyük beden model Paloma Elesser ve gazeteci Amanda Cadenet de görev alacak. Gazeteci de Cadenet, firmanın 10 bölüm olarak hazırlanan podcast yayınında sunuculuk da üstlenecek.