Modacı Yıldırım Mayruk meslek hayatına veda etti! Türkan Şoray, Bülent Ersoy, Çağla Şıkel efsane ismi yalnız bırakmadı
TÜRK modasının terzisi Yıldırım Mayruk (1960-2020) ve "Terzi Yamağı" Barbaros Şansal (1990-2020), tarihi Fişekhane’de gerçekleşen jübileyle meslek hayatlarına veda etti.
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“Yıldırım Mayruk jübile” koleksiyonu arşivden 1000’den fazla elbise içinden 1960’dan günümüze Yıldırım Mayruk retrospektifinde kostümlerle oluşturulan 200 köstüm 200 manken tarafından tanıtıldı.
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5 bölümden oluşan 60 dakikalık sunumda, tayyör ve mantodan, işleme ve drape gece kostümlerine, gelinliklere uzanan bir anlatım gerçekleştirilerek Türk moda tarihine yazılacak bir jübileye imza atıldı.
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15 Milyon TL değerindeki Yıldırım Mayruk Jübile Koleksiyonu’nda kullanılan kumaş, malzeme ve aksesuarlar dünyanın en seçkin markaları tarafından Yıldırım Mayruk için üretildi. 1500 saat el işçiliğiyle işlenen kostümlerin eşsizliğindeki tasarım gücü tüm zamanların en iyisi olma iddiasını fazlasıyla ortaya koydu.
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Yıldırım Mayruk jübile defilesinde sırasıyla Ahu Yağtuğ, Arzum Onan, Çağla Şikel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ece Gürsel, Ece Pirim, Emel Yıldırım, İvana Sert, Özlem Yıldız, Pınar Tezcan, Sema Şimşek, Şenay Akay, Tuğçe Sarıkaya ve Türkan Şoray podyuma çıktı.
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Türkan Şoray podyuma çıktıktan sonra veda selamlamasına çıkan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamayıp jübile selamlamasını ağlayarak yaptı.
Podyumda Mayruk’u uğurlayan Türkiye’nin en ünlü güzellik kraliçeleri ve Türkan Şoray gözyaşlarına boğuldu.
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İş adamı Sait Emir açılış konuşmasında, "Arkadaşlarla kendi aramızda konuşurken bu geceye Apocalypse adını verdik. Apocalypse eski Mısır’da yeniden doğuş demek. Bu bir son değil başlangıç." dedi. Gecede onur konuğu olarak ağırlanan Bülent Ersoy, Yıldırım Mayruk imzalı özel tasarım kıyafeti ve görkemli şapkasıyla ilgi odağı oldu.
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Oyuncu Mert Fırat ve sunucu Tuğçe Sarıkaya Dağıstan’ın sunumuyla sınırlı sayıda yakın dostlarının katılımı ile gerçekleşen 60 yıl Türk modasına yön vermiş Grand Couturier Yıldırım Mayruk’un sosyal mesafeli son defilesinin koreografisini Asil Çağıl tarafından yapıldı.