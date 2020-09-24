Modacı Yıldırım Mayruk meslek hayatına veda etti! Türkan Şoray, Bülent Ersoy, Çağla Şıkel efsane ismi yalnız bırakmadı

İş adamı Sait Emir açılış konuşmasında, "Arkadaşlarla kendi aramızda konuşurken bu geceye Apocalypse adını verdik. Apocalypse eski Mısır’da yeniden doğuş demek. Bu bir son değil başlangıç." dedi. Gecede onur konuğu olarak ağırlanan Bülent Ersoy, Yıldırım Mayruk imzalı özel tasarım kıyafeti ve görkemli şapkasıyla ilgi odağı oldu.