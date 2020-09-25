Moda haftası için geldiler, pekmez kaynatıp salça yaptılar

“Kapadokya göz alıcı bir güzelliğe sahip. Köyleri de güzel ve buradaki insanların hayatlarını kazanmak için nasıl çalıştıklarını görüyoruz. Nasıl üretim yapıyorlar ve keyifli bir şekilde yiyecekleri nasıl üretiyorlar, bunları görme imkânım oluyor. Kabak çekirdekleri ile uğraşan kadınla sohbet edip ona yardım ettim. Moda haftası için geldiğim Kapadokya’da köy hayatı benim için çok eğlenceli geçiyor. Köyde yaptığım çalışmalar bana çok büyük mutluluk verdi.”