Moda dünyasında kalıplar yıkıldı

Son yıllarda eski anlayışını bir kenara bırakmaya başlayan moda dünyasında artık kalıplar iyiden iyiye yıkıldı.
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YENİ ANLAYIŞ
Dünyaca ünlü bir firma, yeni kampanyası için Down sendromlu genç bir modelle çalışmaya başladı.
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YENİ KAMPANYANIN TANITIM YÜZÜ
18 yaşındaki Ellie Goldstein, Gucci'nin yeni kampanyası için Vogue dergisinin objektifi karşısına geçti. Firmanın yeni güzellik kampanyasının tanıtım yüzü olan genç modelin fotoğrafına, resmi Instagram sayfasında yer verildi.
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BEĞENİ YAĞDI
Bu paylaşıma beğeni ve tebrik yorumları yağdı. Ellie Goldstein'ın pozu, markanın sosyal medyada en çok beğenilen pozu oldu.
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ARTIK GERİ PLANDA KALMAK YOK
Ünlü firma, bu yeni kampanyasıyla bugüne kadar moda dünyasında hep geri planda kalan insanların temsilinin artırılmasını amaçlıyor.
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GEÇEN YIL DA ÇOK KONUŞULDU
Aynı moda firması, geçen yıl da Ermeni model Armine Harutyunyan ile yaptığı çalışma sayesinde gündemin ilk sıralarında yer almıştı. 25 yaşındaki model, firmanın Milona Moda Haftası kapsamındaki defilesinde ilk kez podyuma çıkmıştı.
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GERÇEK GÜZELLİĞİN SİMGESİ
Moda dünyasında çok uzun zamandır baskın olan geleneksel "model" kalıplarından uzak olan Harutyunyan, "gerçek" güzelliğiyle ön plana çıkmıştı.
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BEDENSEL OLUMLAMA AKIMI
Son yıllarda moda dünyasında bu türden farklılıklar giderek yaygınlaşıyor. Bunun nedeni de 2000'lerin ikinci yarısında etkinliğini artıran "bedensel olumlama" akımı.Bu dönemde öne çıkan modellerden biri de Winnie Harlow oldu. Kariyerinin ilk döneminde "güzellik algısını yeniden yaratan kadın" olarak tanınan Harlow, küçükken vitiligo hastalığına yakalandı.
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KARİYERİNDE YOL AÇTI
O dönemlerde arkadaşları arasında alay konusu olmasına yol açan bu hastalık Harlow'un kariyeri için ise eşi bulunmaz bir sıçrama tahtası oldu. Harlow bugün dünyanın en çok kazanan modellerinden biri.
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ZİNCİRİ KIRMAYI BAŞARDI
Bedensel olumlama akımının ilk temsilcilerinden biri ise kıvrımlı model Ashley Graham. Bir zamanlar moda dünyasının katı kalıpları içinde podyuma çıkması bile mümkün olmayan Graham, bu zinciri kırmayı başardı.
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TASARIM DA YAPIYOR
Bugün, ünlü iç giyim firmalarının defilelerine çıkan Graham, kendisi gibi kıvrımlı kadınlar için tasarımlar da yapıyor.