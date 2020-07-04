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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 14:03,

Moda dünyasında kalıplar yıkıldı

Son yıllarda eski anlayışını bir kenara bırakmaya başlayan moda dünyasında artık kalıplar iyiden iyiye yıkıldı.

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1YENİ ANLAYIŞ
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YENİ ANLAYIŞ

Dünyaca ünlü bir firma, yeni kampanyası için Down sendromlu genç bir modelle çalışmaya başladı.

2YENİ KAMPANYANIN TANITIM YÜZÜ
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YENİ KAMPANYANIN TANITIM YÜZÜ

18 yaşındaki Ellie Goldstein, Gucci'nin yeni kampanyası için Vogue dergisinin objektifi karşısına geçti. Firmanın yeni güzellik kampanyasının tanıtım yüzü olan genç modelin fotoğrafına, resmi Instagram sayfasında yer verildi.

3BEĞENİ YAĞDI
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BEĞENİ YAĞDI

Bu paylaşıma beğeni ve tebrik yorumları yağdı. Ellie Goldstein'ın pozu, markanın sosyal medyada en çok beğenilen pozu oldu.

4ARTIK GERİ PLANDA KALMAK YOK
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ARTIK GERİ PLANDA KALMAK YOK

Ünlü firma, bu yeni kampanyasıyla bugüne kadar moda dünyasında hep geri planda kalan insanların temsilinin artırılmasını amaçlıyor.

5GEÇEN YIL DA ÇOK KONUŞULDU
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GEÇEN YIL DA ÇOK KONUŞULDU

Aynı moda firması, geçen yıl da Ermeni model Armine Harutyunyan ile yaptığı çalışma sayesinde gündemin ilk sıralarında yer almıştı. 25 yaşındaki model, firmanın Milona Moda Haftası kapsamındaki defilesinde ilk kez podyuma çıkmıştı.

6GERÇEK GÜZELLİĞİN SİMGESİ
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GERÇEK GÜZELLİĞİN SİMGESİ

Moda dünyasında çok uzun zamandır baskın olan geleneksel "model" kalıplarından uzak olan Harutyunyan, "gerçek" güzelliğiyle ön plana çıkmıştı.

7BEDENSEL OLUMLAMA AKIMI
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BEDENSEL OLUMLAMA AKIMI

Son yıllarda moda dünyasında bu türden farklılıklar giderek yaygınlaşıyor. Bunun nedeni de 2000'lerin ikinci yarısında etkinliğini artıran "bedensel olumlama" akımı.Bu dönemde öne çıkan modellerden biri de Winnie Harlow oldu. Kariyerinin ilk döneminde "güzellik algısını yeniden yaratan kadın" olarak tanınan Harlow, küçükken vitiligo hastalığına yakalandı.

8KARİYERİNDE YOL AÇTI
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KARİYERİNDE YOL AÇTI

O dönemlerde arkadaşları arasında alay konusu olmasına yol açan bu hastalık Harlow'un kariyeri için ise eşi bulunmaz bir sıçrama tahtası oldu. Harlow bugün dünyanın en çok kazanan modellerinden biri.

9ZİNCİRİ KIRMAYI BAŞARDI
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ZİNCİRİ KIRMAYI BAŞARDI

Bedensel olumlama akımının ilk temsilcilerinden biri ise kıvrımlı model Ashley Graham. Bir zamanlar moda dünyasının katı kalıpları içinde podyuma çıkması bile mümkün olmayan Graham, bu zinciri kırmayı başardı.

10TASARIM DA YAPIYOR
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TASARIM DA YAPIYOR

Bugün, ünlü iç giyim firmalarının defilelerine çıkan Graham, kendisi gibi kıvrımlı kadınlar için tasarımlar da yapıyor.

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