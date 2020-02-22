Moda dünyası kadınlara tecavüz ediyor

Giorgio Armani'nin bu sözleri ile hem moda tasarımcıları hem de moda yazarları arasında bir tartışma başlattı. Bazıları Armani'nin her zaman kadınlara karşı saygılı bir yaklaşım sergilediğini belirterek kullandığı "tecavüz" sözcüğünün aşırılığından söz etti. Bazıları da Armani'yi reklamını yapmak için böyle konuşmakla suçladı. Giorgio Armani, 2014 yılında da tartışmalı bir defileye imza atmıştı. "Ben defilelerimde sıska kızları çıkarmaktan hoşlanmıyorum" diyen Armani, o sözleri sarf etmesinden kısa bir süre sonra "sıfır beden" modellerin görev aldığı bir defile düzenlemişti. Daha önce yaptığı açıklamalarda Armani, "Ben defilelerimde sıska kızları değil, sağlıklı olanları tercih ederim" demişti ve sıska mankenleri tercih etmediğini belirten ünlü modacı, bunun moda haline gelmesinin sorumlusu olarak da medya ve stilistleri göstermişti.