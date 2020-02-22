Moda dünyası kadınlara tecavüz ediyor

Moda dünyası karıştı. 85 yaşındaki efsane modacı, dün basın toplantısında sarf ettiği sözleri ve moda endüstrisine yönelik ağır eleştirileri nedeniyle kelimenin ta anlamıyla "topa tutuldu."
BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
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İtalya'da devam eden Milano Moda Haftası'nın konuklarından biri de moda devi Giorgio Armani... 85 yaşındaki Armani, defilesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin karşısına geçti ve moda endüstrisini acımasızca eleştirdi. Sözlerine "Sanırım, benim için düşündüklerimi söyleme vakti" diyerek başladı ve "Kadınlar, biz moda tasarımcıları tarafından tecavüze uğruyor" diye devam etti.
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Giorgio Armani, reklam endüstrisinin de bu durumu körüklediğini ileri sürdü. Bir kadının sokakta yürürken karşısına çıkan reklam panolarındaki modellerden etkilenip onlar gibi olma isteğine kapıldığını belirterek bunun da kadınları taciz etmenin bir çeşidi olduğunu belirtti. Armani "Bir kadına çeşitli şekillerde tecavüz edebilirsiniz. Onu bir bodruma atarak da belli bir şekilde giyinmeyi dayatarak da" dedi. Armani, "trend" kelimesini duymaktan hoşlanmadığını da belirtti. "Bugünün kadını için çalışmak zorundayız" diyen Armani "Trendler olmamalı" diyerek görüşünü belirtti.
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Giorgio Armani'nin bu sözleri ile hem moda tasarımcıları hem de moda yazarları arasında bir tartışma başlattı. Bazıları Armani'nin her zaman kadınlara karşı saygılı bir yaklaşım sergilediğini belirterek kullandığı "tecavüz" sözcüğünün aşırılığından söz etti. Bazıları da Armani'yi reklamını yapmak için böyle konuşmakla suçladı. Giorgio Armani, 2014 yılında da tartışmalı bir defileye imza atmıştı. "Ben defilelerimde sıska kızları çıkarmaktan hoşlanmıyorum" diyen Armani, o sözleri sarf etmesinden kısa bir süre sonra "sıfır beden" modellerin görev aldığı bir defile düzenlemişti. Daha önce yaptığı açıklamalarda Armani, "Ben defilelerimde sıska kızları değil, sağlıklı olanları tercih ederim" demişti ve sıska mankenleri tercih etmediğini belirten ünlü modacı, bunun moda haline gelmesinin sorumlusu olarak da medya ve stilistleri göstermişti.