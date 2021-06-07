Miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) nedir, neden olur? İşte MAS belirtileri
Covid-19’a yakalandıktan sonra miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında hastalık ile ilgili tanımlar ve belirtiler gündem oldu. Miyofasiyal ağrı sendrom (MAS) vücutta kas dokusunun bulunduğu her bölgede (yüz, kafa, saçlı deri vs.) görülebilir. Peki, Miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) nedir, neden olur? İşte MAS belirtileri
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Kısaca MAS hastalığı olarak bilinen Miyafasal Ağrı Sendromu, çok sık rastlanan bir hastalık olmakla birlikte iskelet kaslarının kronik veya akut travmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. MAS kaslarda ve/veya fasyalarda oluşan gergin bantlardaki tetik noktalardan kaynaklanan, ağrı ve ağrıya eşlik eden kas spazmı, hassasiyet, EHA’da kısıtlılık, tutukluk, yorgunluk ve bazen de otonomik disfonksiyonlarla karakterize bir sendromdur.
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Genellikle sırt, boyun, kalça, bel, kalça, omuz, bacaklar ve kollarda kendisini gösteren MAS sendromu, siyatik ağrısının yanı sıra bel ve boyun fıtığı ile karıştırılmaktadır. Ancak MAS hastalığı kafa, yüz, saçlı deri gibi vücutta kas dokusunun bulunduğu her bölgede görülebilir.
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Klinik Belirtiler
MAS ve tetik noktalar için diagnostik laboratuvar ve görüntüleme sistemi olmadığından, tanı sadece anamnez ve fizik muayeneye dayanmaktadır. Kural olarak hekimin tetik noktayı bulabilmesi için önce aklına getirmesi ve araması gereklidir.
Ağrı: Hastaların en önemli yakınması ağrıdır. Ağrının başlangıç zamanı veşekli öğrenilmelidir. Akut başlangıçlı bir miyofasiyal ağrı ile beraber mekanik stresinspesifik detaylarının bilinmesi büyük olasılıkla tutulan kası tanımaya yardım eder. Anibaşlangıçlı olanlarda hasta genellikle ağrının ilk başladığı tarihi ve ağrıyı başlatanhareketi hatırlar. Yavaş başlangıç genellikle kasların kronik zorlanmasına, viralenfeksiyona, viseral hastalığa ya da psikojenik strese bağlı olarak görülmektedir (29).Hastalar primer olarak kaslarının tutulduğunun farkında değildirler. Baş ağrısı, eklemağrısı, sırt ağrısı veya kalça ve alt ekstremitelerde siyatalji benzeri ağrıdan yakınırlar.
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Güçsüzlük: Hastalar sıklıkla belirli bir hareket sırasında oluşan güçsüzlüktenyakınırlar. Bu durum hangi kasların tutulduğu konusunda doktora ipucu verir. Tetiknokta hemen her zaman etkilenen kasta kısalmaya sebep olur ve kas atrofisiolmaksızın güçte azalmaya neden olabilmektedir.
Hareket Kısıtlılığı: Hastaların temel şikayeti olmayabilir ancak sorulduğundasıklıkla tarif edilir. Tetik noktanın neden olduğu kas kısalması EHA’da azalmaylasonuçlanır. Hareket kısıtlılığı ve tutukluk sabah saatlerinde ve uykudan kalkıldığı andaen fazladır.
Depresyon: MAS’ın sonraki aşamalarında duygu durum (mood) değişikliklerive stres hastalığa eşlik edebilir. Hastalarda görülebilen depresyonun majornedeni genellikle kronik ağrıdır. Depresyon ve kronik ağrı arasındaki ilişki ikiyönlüdür. Kronik ağrı depresyona yol açabilir ya da depresif hastalar ağrı yakınmasıile başvurabilir. Kimi zaman kişi için depresyonu ifade etmek hatta çoğu zaman kabuletmek ağrıyı kabullenmekten daha zordur. Yapılan araştırmalarda kronik ağrılıhastalarda %22-78 oranında depresif belirtilere rastlanıldığı belirtilmektedir.
Depresyon, ağrı eşiğini düşürerek ağrının daha şiddetli algılanmasına neden olur vespesifik tedaviye yanıtı bozar. Kronik ağrı ile depresyonun biyolojik zemininde ortakbir nörotransmitter sisteminin varlığı, aynı zamanda antidepresan ilaçların hem kronikağrıda, hem de depresyonda etkili oluşu ile de desteklenmektedir. Hastalardakidepresyon iyi tanınmalı ve tedavi edilmelidir.
Kronik ağrı günlük yaşam ve boş zaman aktivitelerini sınırlayan etkileresahiptir. Buna ek olarak kronik ağrı sağlığın mental boyutunu olumsuz şekilde etkiler.Birçok çalışma, depresyon ile kronik ağrı arasında iki yönlü bir ilişki olduğunugöstermiştir.
Uyku bozukluğu: Miyofasiyal ağrı sıklıkla uyku düzenini bozar ancak diğeryönden uyku pozisyonu da sıklıkla tetik nokta aktivasyonuna sebep olabilir (55,56).Ayrıca hastalarda sıklıkla anormal terleme, lakrimasyon artışı, dermal flushing,vazomotor semptomlar ve ısı değeşikliği gibi otonomik disfonksiyonlar görülebilir.Servikal miyofasyal ağrı ile nörootolojik semptomlar (dengesizlik, baş dönmesi veyakulak çınlaması) olabilir. Diğer nörolojik semptomlar; parestezi veiğnelenme hissi, görmede bulanıklaşma şeklinde kaşımıza çıkabilir.