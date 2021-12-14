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Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 09:34 | 

Miss Universe 2021'de kraliçe tacı Hint güzelin oldu

Miss Universe (Kainat Güzeli) 2021 yarışmasının finali İsrail’de yapıldı. Kraliçe tacını Hindistan’ı temsil eden Harnaaz Sandhu taktı.

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Miss Universe yarışması bu yıl İsrail’de düzenlendi. 80 ülke adayının dereceye girebilmek için yarıştığı organizasyonda birincilik tacı Hindistan’ı temsil eden Harnaaz Sandhu’nun oldu.Sandhu sonuç açıklandıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Paraguay adına yarışan Nadia Ferreira ikinci, Güney Afrika adayı Lalela Mswane de üçüncü seçildi.
2Göklerde uçuyordum

Göklerde uçuyordum

Yarışmada dereceye giremeyen Cemrenaz Turhan, dün sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Güzel ülkem Türkiye’yi temsil etmek için seçildiğimden bu yana gururdan ve mutluluktan adeta göklerde uçuyordum. 2 haftalık muhteşem bir maratonun sonunda elde ettiğim tüm tecrübelerle ve ülkemi temsil etmenin verdiği gururla tekrar aranızdayım. Bu süreçte tüm mecralardan verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Bana her saniye, kocaman bir aile olduğumuzu hissettirdiniz. Bugün yeni hayatımın ilk günü ve yeni deneyimlere her zamankinden daha hazırım. Teşekkürler hayat, teşekkürler evren.”
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21 yaşındaki Harnaaz Sandhu, kendisine Hint oyuncu Priyanka Chopra’yı örnek aldığını söyledi.
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Diğer ülke güzelleri Harnaaz Sandhu’yu böyle tebrik etti.
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Türkiye’yi temsil eden Cemrenaz Turhan dereceye giremedi.
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Cemrenaz Turhan
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