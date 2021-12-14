Miss Universe 2021'de kraliçe tacı Hint güzelin oldu

Göklerde uçuyordum

Yarışmada dereceye giremeyen Cemrenaz Turhan, dün sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Güzel ülkem Türkiye’yi temsil etmek için seçildiğimden bu yana gururdan ve mutluluktan adeta göklerde uçuyordum. 2 haftalık muhteşem bir maratonun sonunda elde ettiğim tüm tecrübelerle ve ülkemi temsil etmenin verdiği gururla tekrar aranızdayım. Bu süreçte tüm mecralardan verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Bana her saniye, kocaman bir aile olduğumuzu hissettirdiniz. Bugün yeni hayatımın ilk günü ve yeni deneyimlere her zamankinden daha hazırım. Teşekkürler hayat, teşekkürler evren.”