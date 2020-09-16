Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin'den parti açıklaması: Sadece 10 kişi pozitif çıktı

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın geçen ay Boğaz’daki bir yalıda verdiği parti, bazı davetlilerde koronavirüs çıktığı için büyük endişeye yol açmıştı.
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Yeni yaşı için verdiği o partide Yiğit Marcus Aral da virüse yakalanmıştı. Şevval Şahin, olaylı gecenin büyük tepki çekmesine rağmen yine bir parti verip bu sefer kendi yeni yaşını kutladı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü modeli sorumsuzlukla suçladı.
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14 gün karantinada kalan Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral önceki gün ise Bebek’te görüntülendi. Ünlü model, iddiaları kabul etmedi ve konunun çok abartıldığını söyledi:
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“Covid-19 testim iki kere negatif çıktı. Erkek arkadaşımın test sonuçları pozitifti ama o da atlattı. Gerçekten abartıldığı kadar vaka yok.
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Toplam 10 kişinin testi pozitif çıktı. Şu an ise herkes negatif. Aslında parti vermedik. Evin dışındaki açık alanda birkaç kız arkadaşımla yemek yedik. Sosyal mesafeli bir partiydi. Hatta çoğu arkadaşım korkudan maske taktı.
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O partide koronavirüsün yayıldığını hiç kimse ispatlayamaz. Şu an hepimizin sağlığı yerinde ve tedbirliyiz. Bizim için de zor bir süreçti. 12-13 gün karantinada kaldım.”
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Şevval Şahin, üstü açık arabalarında maske takarken sevgilisi Yiğit Marcus Aral, maskesizdi.
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Bu cehalettir
Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, Şahin’in sözlerine sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi. Kıratlı, konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı: “Gerçekten böyle bir cahillik yok. Göz önünde oldukları için topluma örnek insan olmak zorunda olduklarını anlayamamışlar. Göz önünden çekilsinler. Yazık! ‘Sadece 10 kişi pozitif çıktı’, ne demek... 10 kişi az mı? Tedbirli davranın diye bas bas bağırılırken... Bu cehalettir!”