Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin'den parti açıklaması: Sadece 10 kişi pozitif çıktı

Bu cehalettir Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı, Şahin’in sözlerine sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi. Kıratlı, konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı: “Gerçekten böyle bir cahillik yok. Göz önünde oldukları için topluma örnek insan olmak zorunda olduklarını anlayamamışlar. Göz önünden çekilsinler. Yazık! ‘Sadece 10 kişi pozitif çıktı’, ne demek... 10 kişi az mı? Tedbirli davranın diye bas bas bağırılırken... Bu cehalettir!”