MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMiss Turkey 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Miss Turkey adayları
GeriTelevizyon Miss Turkey 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Miss Turkey adayları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 07 Eylül 2021 - 17:23 | 

Miss Turkey 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Miss Turkey adayları

Miss Turkey 2021 yarışmasında birincilik için yarışacak 20 finalist geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Finalistlerin açıklanmasının ardından 2021 Miss Turkey tarihi merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Miss Turkey adayları ve yarışmanın detayları…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Türkiye’nin her yıl güzellerini seçtiği Miss Turkey’in bu yılki tarihi için geri sayım devam ediyor. Miss Turkey 2021 bu yıl eylül ayında gerçekleşecek. 20 finalistin dereceye girmek için mücadele edeceği Miss Turkey 2021, 8 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak.

2Miss Turkey 2021 Finalistleri

Miss Turkey 2021 Finalistleri!

1 Kayra Türkoviç
2 Yeşim Toplu
3 Alara Eriç
4 Şira Sahilli5 İlayda Gökalp
6 Tuana Cemre Calban
7 Nil Çukur
8 Sevcan Öksüz
9 Sena Leyla Yavuz
10 Su Bige Korucu
11 Birsu Deniz Aközbek
12 Birsel Buse Kadıoğlu
13 Selin Şahingöz
14 Dilara Korkmaz
15 Başak İlhan
16 Buse Orcan
17 Berfin Ant
18 Mercan Tezcan
19 Bahar Koltuklu
20 Cemrenaz Turhan

3

Miss Turkey 2021 için kanal açıklaması yapılmadı ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışmanın YouTube canlı yayını üzerinden yayınlanması bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi