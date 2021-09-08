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Televizyon
Haber Giriş: 08 Eylül 2021 - 23:19 | 

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey yarışmasının birincisi belli oldu. Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin jüri koltuğunda yer aldığı organizasyonda Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz seçildi. 1.77 boyundaki güzel, ülkemizi Miss World’de temsil edecek.

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Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Bu akşam gerçekleşen final gecesinde 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Türkiye'nin 2021 yılı tescilli güzeli seçilen 14 numaralı Dilara Korkmaz, üniversite eğitimine devam ediyor.

2MİSS TURKEY BİRİNCİSİ DİLARA KORKMAZ KİMDİR

MİSS TURKEY BİRİNCİSİ DİLARA KORKMAZ KİMDİR?

Dilara Korkmaz 23 yaşında ve 1.77 boyunca. Türkiye'nin birincisi seçilen Dilara Korkmaz Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü'nde 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.

Dilara Korkmaz, 2010 yılında 4. olan Dilay Korkmaz’ın kardeşi...

3MİSS TURKEYDE DERECEYE GİREN GÜZELLER

MİSS TURKEY'DE DERECEYE GİREN GÜZELLER

Miss Turkey 2021 yarışmasında Su Bige Korucu dördüncü, Şira Sahilli üçüncü, Cemrenaz Turhan ise ikinci seçildi.

4ÜÇ GÜZEL BİR ARADA

ÜÇ GÜZEL BİR ARADA

Üç Türkiye Güzeli Çağla Şıkel, Azra Akın ve Arzum Onan bu gece gerçekleşen Miss Turkey yarışması için bir araya geldi.

5SU BİGE KORUCU KİMDİR

SU BİGE KORUCU KİMDİR

BOY 1.73

YAŞ: 25

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA BÖLÜMÜ MEZUNU

6ŞİRA SAHİLLİ KİMDİR

ŞİRA SAHİLLİ KİMDİR?

BOY: 1.78

YAŞ:21

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

7CEMRENAZ TURHAN KİMDİR

CEMRENAZ TURHAN KİMDİR?

BOY: 1.82

YAŞ: 23

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

8Miss Turkey 2021 Finalistleri

Miss Turkey 2021 Finalistleri!

1 Kayra Türkoviç
2 Yeşim Toplu
3 Alara Eriç
4 Şira Sahilli5 İlayda Gökalp
6 Tuana Cemre Calban
7 Nil Çukur
8 Sevcan Öksüz
9 Sena Leyla Yavuz
10 Su Bige Korucu
11 Birsu Deniz Aközbek

9

12 Birsel Buse Kadıoğlu
13 Selin Şahingöz
14 Dilara Korkmaz
15 Başak İlhan
16 Buse Orcan
17 Berfin Ant
18 Mercan Tezcan
19 Bahar Koltuklu
20 Cemrenaz Turhan

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