Miss Turkey 2017'de birincilik tacı Itır Esen'den alınıp, Aslı Sümen'e verilmişti... Yıllar sonra gelen itiraf
MISS Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen, Sergen Deveci ile Daniska Show’a konuk oldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yarışmada önce 2’nci seçilmişken, tacın Itır Esen’den alınması üzerine birinciliği elde eden Sümen, “Yarışmada ikinciyken sonradan sana birinciliği vermiş olmaları sevindirdi mi yoksa birisinin hakkını yemiş gibi mi düşündün?” sorusuna yanıt verdi...
2
“Birisinin hakkını yemiş gibi hissettim. Duyunca biraz sustum, kaldım. Hatta bana ‘sevinsene’ dediler. 1 ay sonra Çin’e gittiğimde iyi ki de bu olmuş dedim.” Estetik cerrahı Dr. Alper Eskalen ile birlikte olan Sümen, “Güzelliğinin ne kadarını borçlusun ona?” sorusunu ise “Yüzde 1’ini borçluyum, o da dudağım. Ama geri kalan her şey annemle babama ait” şeklinde yanıtladı.
3
İşte 1929'dan bugüne Türkiye'nin tescilli güzelleri...
4
1929 Türkiye Güzeli Feriha Tevfik
5
1930 Türkiye Güzeli Mübeccel Namık
6
1931 Türkiye Güzeli Naşide Saffet Esen
7
1932 Türkiye ve Dünya Güzeli Keriman Halis Ece
8
1933 Türkiye Güzeli Nazire Hanım
9
1950 Türkiye Güzeli Güler Arıman
***1933'ten sonra 1950'ye kadar Türkiye'de güzellik yarışması yapılmadı.
10
1951 Türkiye ve Avrupa Güzeli Günseli Başar
11
1952 Türkiye Güzeli Gelengül Tayfuroğlu
12
1953 Türkiye Güzeli Ayten Akyol
13
1954 Türkiye Güzeli Sibel Göksel
14
1955 Türkiye Güzeli ve Avrupa 2. Güzeli Suna Soley
15
1956 Türkiye Güzeli Can Uysaloğlu
16
1957 Türkiye Güzeli Güler Sirmen
17
1958 Türkiye Güzeli Ezel Olcay
18
1959 Türkiye Güzeli Figen Özgür
19
1960 Türkiye Güzeli Nebahat Çehre
20
1961 Türkiye Güzeli Güler Samuray
21
1962Türkiye Güzeli Zeynep Ziyal
22
1963 Türkiye Güzeli Sevim Emre Samsun'da yapılan Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci oldu.
23
1963 Türkiye Güzeli Gülseren Esen Kocaman
24
1964 Türkiye Güzeli Ayten Örnek
25
1965 Türkiye Güzeli Zerrin Arbaş
26
1966 Türkiye Güzeli İnci Asena
27
1967 Türkiye Güzeli Yelda Gürani Saner
28
1967 Türkiye Güzeli Neşe Yazıcıgil
29
1968 Türkiye Güzeli Zuhal Aktan
30
1969 Türkiye Güzeli Şermin Ayşin
31
1970 Türkiye Güzeli Afet Tuğbay
32
1971 Türkiye Güzeli ve Avrupa Güzeli Filiz Vural
33
1971 Türkiye Güzeli Nil Menemencioğlu
34
1972 Türkiye Güzeli Feyzal Kibarer
35
1972 Saklambaç Sinema Güzeli Hale Soygazi
36
1973 Türkiye Güzeli Beyhan Kıral
37
1974 Saklambaç Sinema Güzeli Melek Ayberk
38
1975 Türkiye Güzeli Harika Değirmenci
39
1976 Türkiye Güzeli Jale Bayhan
40
1977 Türkiye Güzeli Kamer Bulutöte
41
1978 Türkiye Güzeli Sevil Özgültekin
42
1979 Türkiye Güzeli Şebnem Ünal
43
1980 Türkiye Güzeli Funda Aydoğdu
44
1981 Türkiye Güzeli Aydan Şener
45
1982 Türkiye Güzeli Belgin Güven
46
1982 Türkiye ve Avrupa Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu
47
1983 - Birinci olan Hülya Avşar'ın daha önce evlenmiş olduğu ortaya çıkınca, güzellik tacı 2. seçilen Dilara Haraçcı'ya verildi.