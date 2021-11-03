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GeriMagazin Miss Turkey 2017'de birincilik tacı Itır Esen'den alınıp, Aslı Sümen'e verilmişti... Yıllar sonra gelen itiraf
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Haber Giriş: 03 Kasım 2021 - 08:00 | 

Miss Turkey 2017'de birincilik tacı Itır Esen'den alınıp, Aslı Sümen'e verilmişti... Yıllar sonra gelen itiraf

MISS Turkey 2017 birincisi Aslı Sümen, Sergen Deveci ile Daniska Show’a konuk oldu.

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1

Yarışmada önce 2’nci seçilmişken, tacın Itır Esen’den alınması üzerine birinciliği elde eden Sümen, “Yarışmada ikinciyken sonradan sana birinciliği vermiş olmaları sevindirdi mi yoksa birisinin hakkını yemiş gibi mi düşündün?” sorusuna yanıt verdi...

2

“Birisinin hakkını yemiş gibi hissettim. Duyunca biraz sustum, kaldım. Hatta bana ‘sevinsene’ dediler. 1 ay sonra Çin’e gittiğimde iyi ki de bu olmuş dedim.” Estetik cerrahı Dr. Alper Eskalen ile birlikte olan Sümen, “Güzelliğinin ne kadarını borçlusun ona?” sorusunu ise “Yüzde 1’ini borçluyum, o da dudağım. Ama geri kalan her şey annemle babama ait” şeklinde yanıtladı.

3

İşte 1929'dan bugüne Türkiye'nin tescilli güzelleri...

4

1929 Türkiye Güzeli Feriha Tevfik

5

1930 Türkiye Güzeli Mübeccel Namık

6

1931 Türkiye Güzeli Naşide Saffet Esen

7

1932 Türkiye ve Dünya Güzeli Keriman Halis Ece

8

1933 Türkiye Güzeli Nazire Hanım

9

1950 Türkiye Güzeli Güler Arıman

***1933'ten sonra 1950'ye kadar Türkiye'de güzellik yarışması yapılmadı.

10

1951 Türkiye ve Avrupa Güzeli Günseli Başar

11

1952 Türkiye Güzeli Gelengül Tayfuroğlu

12

1953 Türkiye Güzeli Ayten Akyol

13

1954 Türkiye Güzeli Sibel Göksel

14

1955 Türkiye Güzeli ve Avrupa 2. Güzeli Suna Soley

15

1956 Türkiye Güzeli Can Uysaloğlu

16

1957 Türkiye Güzeli Güler Sirmen

17

1958 Türkiye Güzeli Ezel Olcay

18

1959 Türkiye Güzeli Figen Özgür

19

1960 Türkiye Güzeli Nebahat Çehre

20

1961 Türkiye Güzeli Güler Samuray

21

1962Türkiye Güzeli Zeynep Ziyal

22

1963 Türkiye Güzeli Sevim Emre Samsun'da yapılan Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci oldu.

23

1963 Türkiye Güzeli Gülseren Esen Kocaman

24

1964 Türkiye Güzeli Ayten Örnek

25

1965 Türkiye Güzeli Zerrin Arbaş

26

1966 Türkiye Güzeli İnci Asena

27

1967 Türkiye Güzeli Yelda Gürani Saner

28

1967 Türkiye Güzeli Neşe Yazıcıgil

29

1968 Türkiye Güzeli Zuhal Aktan

30

1969 Türkiye Güzeli Şermin Ayşin

31

1970 Türkiye Güzeli Afet Tuğbay

32

1971 Türkiye Güzeli ve Avrupa Güzeli Filiz Vural

33

1971 Türkiye Güzeli Nil Menemencioğlu

34

1972 Türkiye Güzeli Feyzal Kibarer

35

1972 Saklambaç Sinema Güzeli Hale Soygazi

36

1973 Türkiye Güzeli Beyhan Kıral

37

1974 Saklambaç Sinema Güzeli Melek Ayberk

38

1975 Türkiye Güzeli Harika Değirmenci

39

1976 Türkiye Güzeli Jale Bayhan

40

1977 Türkiye Güzeli Kamer Bulutöte

41

1978 Türkiye Güzeli Sevil Özgültekin

42

1979 Türkiye Güzeli Şebnem Ünal

43

1980 Türkiye Güzeli Funda Aydoğdu

44

1981 Türkiye Güzeli Aydan Şener

45

1982 Türkiye Güzeli Belgin Güven

46

1982 Türkiye ve Avrupa Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu

47

1983 - Birinci olan Hülya Avşar'ın daha önce evlenmiş olduğu ortaya çıkınca, güzellik tacı 2. seçilen Dilara Haraçcı'ya verildi.

48

1983 Türkiye ve Avrupa Güzeli Neşe Erberk

49

1983 Türkiye Güzeli Ebru Özmeriç

50

1984 Türkiye Güzeli Gülçin Ülker

51

1985 Türkiye Güzeli Müge Gördürür

52

1987 Türkiye Güzeli Şebnem Dinçgör

53

1986 Türkiye Güzeli Meltem Doğanay

54

1988 Türkiye ve 1989 Kainat Güzeli Meltem Hakarar

55

1989 Türkiye Güzeli Yasemin Baradan

56

1990 Türkiye Güzeli Jülide Ateş

57

1990 Miss Globe Türkiye Güzeli Gülay Pınarbaşı

58

1991 Türkiye Güzeli Pınar Özdemir

59

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz

60

1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan

61

1994 Türkiye Güzeli Pınar Altuğ

62

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener

63

1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan

64

1997 Türkiye Güzeli Çağla Şikel

65

1997 Türkiye Güzeli Gülsevim Bozar

66

1998 Türkiye Güzeli Buket Saygı

67

1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş

68

1999 Türkiye Güzeli Ayşe Hatun Önal

69

2000 Türkiye Güzeli ve Dünya 3. Güzeli Yüksel Ak

70

2001 Türkiye Güzeli Tuğçe Kazaz

71

2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın

72

2003 Türkiye Güzeli Tuğba Karaca

73

2004 Türkiye Güzeli Nur Gümüşdoğrayan

74

2005 Türkiye Güzeli Hande Subaşı

75

2006 Türkiye Güzeli Merve Büyüksaraç

76

2007 Türkiye Güzeli Selen Soyder

77

2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu

78

2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam

79

2010 Türkiye Güzeli Gizem Memiç

80

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk

81

2012 Türkiye Güzeli Açelya Samyeli Danoğlu

82

2013 Türkiye Güzeli Rüveyda Öksüz

83

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe

84

2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan

85

2016 Buse İskenderoğlu

86

2017 Aslı Sümen

87

2018 Şevval Şahin

88

2019 Simay Rasimoğlu

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