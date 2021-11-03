Miss Turkey 2017'de birincilik tacı Itır Esen'den alınıp, Aslı Sümen'e verilmişti... Yıllar sonra gelen itiraf

“Birisinin hakkını yemiş gibi hissettim. Duyunca biraz sustum, kaldım. Hatta bana ‘sevinsene’ dediler. 1 ay sonra Çin’e gittiğimde iyi ki de bu olmuş dedim.” Estetik cerrahı Dr. Alper Eskalen ile birlikte olan Sümen, “Güzelliğinin ne kadarını borçlusun ona?” sorusunu ise “Yüzde 1’ini borçluyum, o da dudağım. Ama geri kalan her şey annemle babama ait” şeklinde yanıtladı.